Infierno remarcado

Parecen muy lejanos los informes de la guerra contra el Covid, cuando se anunciaban los contagios diarios y las muertes, y la población, encerrada en sus hogares, intuía la derrota. Y parecen lejanos, porque el presidente Alberto Fernández lleva dos semanas enfocado en otra guerra, esta vez, contra la inflación. Con aquella experiencia a cuestas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no sistematizó ningún comunicado. No hace falta. Todos los argentinos, incluso los más fervorosos kirchneristas, saben que no habrá triunfo con las recetas de siempre, aunque el Presidente esté persuadido de que el problema no es su gestión, sino que “hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón”.

Parece que Lucifer, mi nombre preferido porque me remite al desopilante Tom Ellis en la serie de TV homónima, en vez de estar parado en el acceso al Infierno aplicando a cada recién llegado el correctivo eterno por sus malas acciones en la tierra (explicación frecuente en mis 12 años de colegios confesionales), es el que le sugiere al oído de los empresarios aumentar los precios y les susurra a los funcionarios que sigan haciendo todo mal. Entonces, es atendible el razonamiento del Presidente: hay una voz que fomenta el caos.

El Presidente debería tomar el rosario que le regaló el papa Francisco y abocarse a la oración: “Señor, pídele al ángel caído que se circunscriba a las tareas que le encomendaste en el más allá y que nos deje a los kirchneristas desmanejar el más acá. Amén”. Y también debería rogarles a los funcionarios que aún siguen de su lado en el naufragio de la coalición gobernante que no lancen nuevas guerras. En el Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz planteó la importancia de “desintoxicar” las redes sociales, una sutil manera de hablar de guerra contra la libertad de expresión, mientras el Presidente se permitió anticipar su próximo combate, quizás cuando la inflación lo derrote sin disimulo y deba cambiar de rumbo comunicacional: pedirle al mundo que reconozca a la Argentina como acreedora ambiental porque “es mucho más el oxígeno que brinda que el carbono que emite”. Sentado a la siniestra del Presidente estaba Sergio Massa, que parece que empezó a escuchar un susurro satánico que lo incita a iniciar la guerra final: cumplir en 2023 la vana promesa de 2015 de no pactar con el kirchnerismo. ¿Quién tiene tanta fe para creer que en la Argentina todo lo puede hacer solo el diablo?