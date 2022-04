Inflación, déjense de actuar, ¿crítica o elogio?

Inflación

El Gobierno anuncia medidas para combatir la inflación. Mejor sería que dejen de causar inflación, y así no hará falta que la combatan.

Luis Vergani

Déjense de actuar

A pesar de citarse con frecuencia, no hacemos lo que Ortega y Gasset nos aconsejó cuando nos impulsó a ocuparnos “de las cosas”. Ese mandato iba dirigido a los argentinos. Me permito redirigirlo a los políticos, de todo pensamiento, posición e ideario. Y lo digo en lenguaje popular: ocúpense de pensar, proyectar y difundir planes y programas de gobierno posibles y razonables, y déjense de actuar como actores de una comedia diciendo tonterías o lugares comunes con la ilusión de aparecer más “piolas”. Estamos en medio de un drama y la ciudadanía tiene que conocer lo que quienes aspiran a gobernar proponen y no tiene por qué ver disputas baladíes entre quienes pretenden representarla, con la complicidad de muchos periodistas.

Guillermo Lascano Quintana

¿Crítica o elogio?

Wado de Pedro sostuvo que los medios manifiestan su deseo de ver cómo se resuelve el problema de la deuda en lugar de ver cómo se generó.

Se supone que es una crítica, pero debería ser un elogio.

José Deym

El regalo de Cristina

Tengo la impresión de que la vicepresidenta ha leído a medias el notable libro de Juan Carlos Torre. Si bien es cierto que el intento de reducir la inflación terminó en un fracaso, el autor se ocupa de dejar claramente en evidencia que las causas más importantes del fracaso no fue el acuerdo con el FMI, sino los escollos de una oposición cerril, el PJ y un Ubaldini nefasto, el propio Partido Radical con sus internas eternas, la escasa comprensión y/o colaboración del empresariado y una sociedad con escasa memoria. Las razones de nuestra decadencia no tenemos que buscarlas en lo externo, sino en nuestras propias falencias. Solo así podremos reconstruir nuestro bendito país.

Mario Benvenuto

Alquileres y Estado

Cada vez que el Estado interviene en el mercado demuestra su incompetencia. Al ser los alquileres un convenio privado entre partes, no entiendo por qué pretende regularlos. Ya Perón los congeló hace muchos años con resultados nefastos para los propietarios, muchos de ellos teniendo que malvender sus propiedades. Él mismo reconoció su error con el tiempo. Si el mercado ofrece viviendas o locales y existen interesados, se debería formalizar un convenio o contrato entre las partes con intervención eventual de un agente inmobiliario si fuera conveniente. ¿Por qué entonces fijar plazos, precios y fórmulas de ajuste y no dejar que ambas partes formalicen un convenio con los precios, plazos y fórmulas de común acuerdo y según les convenga? El no cumplimiento de las condiciones pactadas permitiría las acciones legales que correspondan.

Edmundo Devereux

El poder y la Justicia

A los ciudadanos comunes y corrientes no les preocupa en lo más mínimo si la Corte Suprema debería presidir el Consejo de la Magistratura. A la política y al poder los tiene muy preocupados y les quita el sueño. Parafraseando a Hamlet: “Algo huele a podrido en la Argentina”.

Juan Maurette

Oportunidad

Al leer ayer en la nacion la noticia acerca de que el biodiésel podría cubrir gran parte de lo que se importa de gasoil, ya queda más que claro que el Gobierno no va a tomar ninguna determinación o acción al respecto. El inolvidable Germán Sopeña diría en esta ocasión: “Los argentinos no perdemos la oportunidad de perder la oportunidad”.

Alejandro Villa Abrille

Dolarización

Lo que en realidad se pretende con una dolarización es impedir la monetización de los déficits acudiendo al cambio de moneda del peso hacia el dólar, que el Banco Central obviamente no puede emitir porque su “maquinita” no los imprime. Lo correcto sería terminar con los déficits evitando las complicaciones que conllevaría una dolarización. Algo que no será fácil para nuestro país, adicto a los déficits desde hace tantos años. Destaco que en tiempos de la “convertibilidad” los déficits se financiaron tomando deuda externa.

Juan Manuel Ameriso

Aportes obligados

En su carta del 5/4/22, la lectora María Trinidad Berbery se queja con toda razón del “aporte obligado y compulsivo impuesto por ATE y UPCN a todos los empleados públicos que no están afiliados a ningún sindicato”. Aporte que, además de ser coactivo, no se sabe a qué se destinará, como bien destaca la lectora. Va de suyo que nadie está obligado a afiliarse a un sindicato y, por lo tanto, no corresponde descontar del sueldo de un empleado suma alguna para el sindicato al que no está afiliado. Lo que resulta incomprensible es que los “especialistas” le hayan dicho a la lectora que esa exacción es “legal, pero no constitucional”. Debo decir que si no es constitucional, tampoco es legal, porque la Constitución nacional es la ley fundamental a la que deben ajustarse todas las demás leyes. Por lo tanto, no es legal una ley inconstitucional.

Por otro lado, es de esperar que algún juez declare la inconstitucionalidad de esos aportes compulsivos, que reducen más el poder adquisitivo del trabajador, sin ningún beneficio visible.

Carlos José Mosso

