Informalidad, pobreza y ahorro en el exterior

Ahorro en el exterior formal e informal (2019): u$s 510 mil millones

Informalidad estimada, % sobre población activa (2019): 39 %

Pobreza, % sobre la población activa, 2 sem. de 2019: 35,4 %

Con el coronavirus se han acentuado todos estos tres conceptos que están muy relacionados: gran cantidad de ahorros en el exterior, provocados por el mal manejo de la macroeconomía; informalidad, al no invertirse aquí las sumas necesarias para generar nuevas fábricas u otras empresas; y pobreza, que se deriva en gran parte de la informalidad y falta de inversión, o sea, de la falta de ocupación estable, que da seguridad a los empleos y sus ingresos. Con la informalidad de los trabajos, también es inseguro el salario que se recibe y se puede caer muy rápido en la pobreza.

La cantidad de divisas remitidas al exterior se puede estimar en 2019 en un acumulado desde su origen de u$s 510 mil millones, un poco más que un PIB, que está en un estimado de u$s 450 mil millones, al tipo de cambio oficial. La cifra de salida de ahorros es la consecuencia de no tener una moneda que cumpla con la segunda función del dinero que es la de servir como reserva de valor. Esto significa que hay que apelar al dólar u otras divisas. Esta cifra de salida del ahorro toma en consideración tanto la salida formal como la informal de la cuenta corriente, ya sea por precios o cantidades del comercio exterior de bienes y servicios. Es una estimación que hace muchos años que venimos realizando.

Con el blanqueo de capitales que hubo últimamente no se ingresó más que una pequeña parte de los activos en el exterior, aunque se formalizó un 20 % de ese ahorro en el exterior o aquí mismo, pero en otra moneda que no sea el peso argentino.

La pobreza ha llegado al 35,4 % de la población activa ¿Por qué? Porque la informalidad fue del 39 % aproximadamente y esto significó que mucha gente no pudiera encontrar un trabajo estable. Ahora, con el coronavirus, se estima que la pobreza pueda llegar a aumentar 10 puntos más sobre lo que ya estaba en el segundo semestre de 2019, pero al menos ya se habían desarrollado la mayoría de los centro de comederos en las grandes regiones superpobladas, lo que ha facilitado en parte la tarea de los asistentes y de la fuerzas armadas que colaboran en esta actividad.

Esperemos que se pueda solucionar el tema de la salida de capitales, para lo cual es fundamental poder arreglar el tema de la reestructuración de la deuda pública tanto nacional como provincial. Si no, la situación macroeconómica sería aún peor.

A medida que avance el año, seguramente tendremos menos restricciones a la vida en común y el producto y la ocupación puedan aumentar, con lo que se verá una disminución de la pobreza, aunque seguramente la informalidad no va a cambiar mucho en este año de coronavirus. Estimamos que el producto bruto interno y la situación social podrán mejorar hacia el cuarto trimestre de 2020.