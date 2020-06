Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: AP - Crédito: Rodrigo Abd

LIMA, Perú.- Ambas se marchan derrotadas, después de que la policía las desalojó de su puesto de ventas, donde desafiaban las restricciones de la cuarentena. La que se resguarda con la capa azul de plástico tiene además el rostro cubierto por un tapabocas. Por eso, es difícil percibir qué expresiones denotan su cara. Si la invaden el enojo, la resignación o la apabulla el miedo: a la peste, a no tener para comer, a no pode ganarse la vida. Sin embargo, aunque no los veamos, por la situación que está viviendo, los gestos pueden deducirse. La otra, en cambio, bajo el brazo de la enmascarada, exhibe su cara sin tapujos. Bendecida por su condición de inmune, mira fijo hacia adelante, con semblante pétreo y hasta desafiante. Su inmutabilidad e inimputabilidad le confieren un aplomo que quien la acarrea probablemente daría su reino por experimentar durante unos segundos esa serenidad que solo disfruta quien no se siente amenazado por nada.