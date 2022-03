Instantáneas de una Argentina muy trabada

El ojo avezado de nuestros reporteros gráficos y camarógrafos, con sus certeras imágenes en el momento justo, logran componer un revelador clip visual de este momento tan crucial y trabado de la política argentina.

Clarín llevó a su portada del miércoles último una foto de Maxi Failla, captada en el Congreso minutos antes de comenzar la Asamblea Legislativa convocada para inaugurar el período ordinario de sesiones que encierra elocuentes significantes: de frente, se ve a Cristina Kirchner, con gesto muy adusto, manos crispadamente entrelazadas; a su lado, Alberto Fernández de perfil mirándola con la cabeza levemente inclinada y, algo más distante de ellos, Sergio Massa observa distendido a lo lejos, con sonrisa contenida, casi ajeno a la tensión de los otros dos (los amantes de las metáforas dirían que con la actitud de quien sueña con un futuro político venturoso para él cuando termine de romperse o el tiempo diluya aquel matrimonio mal avenido).

También habla por sí misma la foto de Rodrigo Néspolo, publicada por este diario, en la que se observa cómo se retiran vociferantes de la cumbre legislativa los diputados del Pro, Fernando Iglesias y Waldo Wolf, mientras los observa sentado, impertérrito, cruzado de brazos, el radical Gerardo Morales. Se complementa bien con la toma, que dio muchas vueltas en las redes sociales, de otro radical, Facundo Manes, sentado en medio de las bancas que dejaron vacías los del Pro. Curioso: los macristas que se fueron siguieron un libreto previamente propuesto por otro radical (cepa siglo XXI, de impronta autónoma y disruptiva, siempre más atento a sus propios deseos que a las necesidades de los grupos que integra): el senador Martín Lousteau.

Se agrega la foto imposible, porque estuvo directamente ausente en esa Asamblea Legislativa, del renunciado jefe de la bancada oficialista de diputados, Máximo Kirchner, con el argumento de que quería estar junto a sus hijos, en la provincia de Santa Cruz, en el comienzo de las clases que fue…¡al día siguiente!

Si alguien extrañó esa presencia -la clase dirigente y los analistas políticos tomaron debida nota del sugestivo gesto-, pudo satisfacerla con creces solo un par de días más tarde cuando el hijo bipresidencial se autohomenajeó con un videíto de La Cámpora que recopila sus citas contra el Fondo Monetario Internacional pronunciadas en distintos momentos.

Todo este combo se completa, pero sin foto ni video, con el envío al Congreso por parte del Gobierno del proyecto de ley que incluye el acuerdo con el FMI, con fuertes críticas al gobierno anterior, en consonancia con las que pronunció Fernández en la inauguración de las sesiones y que provocaron la furiosa estampida de los legisladores del Pro hacia afuera del recinto (acompañó ese movimiento, en segundo plano, y siempre discreto, el virtual presidenciable Horacio Rodríguez Larreta).

Resulta muy curiosa la inoportuna persistencia del embate oficial contra el macrismo cuando la aprobación de ese acuerdo muy probablemente requerirá del apoyo de JXC, si los maxicristinistas del Congreso son consecuentes con su verba y no aportan sus votos.

Todas las situaciones narradas hasta aquí no solo evidencian lo trabadas que están las relaciones entre el oficialismo y la oposición, sino las ásperas pulseadas internas en el seno de ambas coaliciones mayoritarias (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio). Ya no de lejos, sino desde allí mismo, porque ahora es diputado, observa expectante Javier Milei. Lo dijimos más de una vez: si los mayoritarios no saben acordar, se abre una chance en las periferias, a izquierda y derecha, con los electorados fatigados y desilusionados por haber votado a quienes no solo no resuelven sus problemas, sino que los agravan.

La infantilización de la política, expresada otra vez en las pegatinas en el frente de las bancas (esta vez, los de JXC, con los colores de Ucrania, y los de izquierda, con sus consignas contra el FMI), solo genera ruido de estudiantina, fotitos, selfies. Nada real. Puro artificio.

El periodista especializado en temas de comunicación, Diego Dillimberger, denomina “efecto Truman Show” a ciertas algarabías impostadas que provoca la política (por ejemplo, cuando Adolfo Rodríguez Saá anunció la suspensión del pago de la deuda externa hace veinte años).

Un fervor más atemperado provocó Alberto Fernández cuando dijo el martes último que no habría ajustes ni reformas previsional ni laboral. Enfervorizar a la propia tropa, tildando de enemigos de la Patria a los no convencidos, busca hacer de bulliciosas puestas en escena verdades reveladas y absolutas. No importa que después, en la realidad suceda algo completamente distinto. El relato gana. Aunque conviene no olvidar lo que decía Perón: “la única verdad es la realidad”.