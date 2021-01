Juan Cabandié: "Si se sigue ampliando la frontera agraria estaremos en peligro"

Martín De Ambrosio Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2021 • 00:00

La modificación de la ley de bosques y, quizá, ir por un fuero ambiental son dos de las premisas que tiene en mente el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. En diálogo con La Nación, detalló el estado de situación tras los fuegos de 2020 y los que han empezado a desatarse este año.

-Tras los incendios del año pasado, ¿cuál es el estado de situación?

-Vamos bien encaminados. La ley de incendios es una ayuda. Pusimos en agenda el tema como no estaba antes. El trasfondo es la necesidad de revisar las prácticas productivas, por lo que significa la extensión de la frontera agropecuaria en contra de los ecosistemas. Tuvimos reuniones con ONG y especialistas para modificar la ley de bosques, que ya tiene 12 o 13 años. Durante el 2020 hubo 332.000 hectáreas afectadas y 100.000 hectáreas de desmonte. Entre las dos suman 420.000 hectáreas con bosques perjudicados y arrasados. Debemos ponerle ahínco al trabajo con las provincias para el combate rápido. Ha pasado que las provincias a veces tardaban en pedirnos ayuda. En agosto teníamos 14 provincias con fuegos simultáneos, por factores naturales y de gestión. Por eso dispusimos que los brigadistas de parques nacionales tengan estabilidad laboral. Serían unos 450 en total, estables en cada parque.

-¿Qué tipo de modificación incluirá la nueva ley de bosques?

-Varias. Se tipificará el delito de incendio de bosque nativo. Y, como también es cierto que la categoría color verde quedó obsoleta, vamos a eliminarla. Porque gran parte de la deforestación es sobre áreas verdes. Es un problema, porque legaliza el desmonte. Habría que hacer un nuevo ordenamiento. Estamos conversando con los sectores, con ONG, movimientos campesinos, las provincias; estamos en condiciones de avanzar para que ingrese en marzo al Congreso.

-Se suele decir que las leyes ambientales argentinas están bien, pero que no se cumplen. En concreto, que las provincias no ejercen su poder de policía para evitar la deforestación.

-Por eso la tipificación de delito. En líneas generales, la posición es siempre que lo ambiental no sea obstáculo del desarrollo, pero que sea un desarrollo sostenible. Es la única salida por la gravedad de la situación planetaria. Las zonas amarillas no impiden la actividad productiva, siempre que sea con planificación, que haya un manejo integral del bosque. Quizá algún sector de la soja se quejará, pero si seguimos ampliando la frontera agraria estaremos en peligro real. Vimos las inundaciones de La Falda en estos días. Los bosques son fundamentales en la regulación hídrica, la protección del suelo, la fijación de gases de efecto invernadero. La pérdida del suelo por erosión es enorme y tiene consecuencias para la calidad de vida. Agotar el suelo no le sirve al sector productivo tampoco. Si se estresa el suelo, se desertifican zonas que podrían ser más productivas. Es un cambio de paradigma. Nuestras cuencas y bosques hay que cuidarlos. El sector productivo debe incorporar conceptos de sostenibilidad; es un territorio donde vivimos todos.

-Otro debate es la disyuntiva entre penalizar a quienes deforestan o convencerlos de que lo que hacen es malo para todos.

-Por eso la ley de educación ambiental. Hay que hacer las leyes poniendo el diálogo por adelante. Me ha pasado, por poner un ejemplo, con los fuegos artificiales, con la cámara que agrupa a los vendedores. Sacamos un decreto en diciembre donde el estado prohíbe las compras de esos fuegos sonoros. Vino la cámara enojada, dialogamos, y ahora volvieron, y este año hubo demanda para usar fuegos sin estruendo. El mercado se readaptó para ir solo a lo lumínico. Se beneficia así a personas con autismo, y también a las mascotas.

-¿Qué grado de efectividad pueden llegar a tener medidas como la ley de manejo del fuego?

-Fue pertinente. La legislación comparada muestra que es una medida que ha sido exitosa y bajó la tasa de fuegos. Este año ya no hay registros de focos significativos. Hoy en el Delta el ganado vacuno empieza a consumir pastos y evidentemente los incendios fueron para renovar pasturas. La medición de cómo funciona la ley en el terreno la vamos a tener en marzo o abril. Hay distintos eslabones de las cadenas de decisiones y en ese sentido la Justicia tiene un rol, como insistí desde el principio. Creo que habría que pensar en un fuero específico de lo ambiental, que los jueces no tengan excusas para aplicar las leyes.

Conforme a los criterios de Más información