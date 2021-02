Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2021 • 00:00

Charlaba ayer con una amiga sobre todo lo que ha venido pasando desde que debimos asumir el hecho desgraciado, pero inapelable de que estábamos ante una pandemia. Casi no hay saldo positivo, digámoslo de una vez. Acá hay uno que siempre, invariablemente, ve el vaso medio lleno. Una sola vez antes en mi vida no pude hacerlo, y tenía sobrados motivos. Cierto, por el Covid quedaron expuestas algunas fallas estructurales graves y se hizo evidente que durante un siglo -desde la pandemia de 1918, digamos- los que deberían ocuparse de que estos eventos catastróficos nos encuentren preparados hicieron la plancha despreocupadamente. Salvo honrosas excepciones.

Mi amiga me dijo entonces que al menos quedaba el consuelo de que era un fenómeno mundial. Traducido: que esta vez los argentinos no habíamos tenido la culpa. No estoy seguro de que sea un consuelo, pero es quizás el único vaso medio lleno que he conseguido ver hasta ahora. La pandemia nos enseñó con una bofetada que estamos todos juntos en este planeta solitario. Juntos y respirando el mismo aire, bajo el mismo sol, una joven especie que traza fronteras y prejuicios imaginarios mientras comparte el mismo ADN y es vulnerable a los mismos males. Y que no tiene adonde ir.

