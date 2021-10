La Argentina no enamora: lo que viene después de las elecciones

El gran dilema de la puja entre sentarse en la caja, como viene haciendo Guzmán, o hacer lo que dice el ala dura del gobierno está en el centro de la escena política y económica de aquí al 14 de noviembre. Tras la derrota electoral de las PASO, y para intentar revertir los resultados, el oficialismo inyectará circulante vía subsidios y bonos a los sectores más vulnerables (probablemente un nuevo IFE), incrementando así la “brecha fiscal”.

En función de esto, es una afirmación cierta que el equilibrio fiscal se deteriorará en los próximos 35 días, pero también lo es que el gasto se frenará apenas después de las elecciones, y hasta podría cerrar el año 2021 con un déficit cercano al 3%. Un dato importante es que hasta agosto el trabajo de Guzmán durante el 2021 fue arduo. Los primeros 8 meses cerró con un déficit fiscal primario de $431.500 millones, que representa el 1% del PBI, y estando a 4 meses de finalizar el año, el rojo fiscal estaba un 3,5% debajo de lo que se había establecido en el presupuesto 2021 (4.5%).

Es una incógnita saber cómo impactarán los pesos sueltos de la brecha fiscal, si se dispara el gasto más de lo previsto, o incluso si llega o sobrepasa apenas su límite (4.5%). Los principales mecanismos de contención ya están alineados. Por un lado, el BCRA seguirá administrando la escasez de dólares con el objetivo de llegar al 14N sin saltos abruptos en la cotización de los distintos dólares, y por otro, el ministro Guzmán busca licitar bonos atados al tipo de cambio para dar un mensaje a “los mercados” de que no deben esperar una devaluación del peso argentino.

En realidad el problema no es el 14N. Claramente, las dudas aparecen cuando se intenta proyectar el período postelectoral, y lo que viene después. ¿Cuántas reservas netas van a quedar? ¿Cuál será la brecha cambiaria al llegar al día después? Imposible saberlo, pero son preguntas claves que van a definir la negociación del Gobierno con el FMI y definirán lo que pasará en la economía de 2022. El acuerdo no está cerrado, y no es cierto que sólo “falte que se oficialice la baja de tasa”. Para el FMI es medular que se ratifique de manera sostenible, el sendero de la brecha y de la emisión monetaria, y el estado del arte en el que se llegue a la semana después del 14N será definitorio.

Las restricciones son fuertes y para el gobierno lo que importa es el cortoplacismo. Apostar a cambiar el humor social, poniendo un “extra en el bolsillo” puede que no resulte para revertir los resultados electorales, generando así peores consecuencias (disparar más la brecha cambiaria, y detonar el frente político interno). El modelo actual es demasiado “flujo dependiente”, y no tiene dólares excedentes para generar dinámicas positivas. Tampoco se puede pensar en una mayor radicalización del gobierno, porque significaría sumar desequilibrios muy superiores a los ya existentes, quedando 2 años de gobierno.

Lo esperable, para lo que queda del año, es que los mercados vean y esperen, tanto los resultados electorales como el acuerdo con el FMI, además del nivel de reservas porque es con lo se contará para la gestión 2022 y 2023. Sin acuerdo, sería suicida, porque la credibilidad del peso es muy poca y entraríamos a una espiral inflacionaria.

El mundo se está recomponiendo, y la Argentina no enamora, ya que tiene pocas opciones que le permitan crecer de manera franca.

Analista Económico