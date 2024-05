La Argentina, Ortega y la odisea educativa

Escuchar

Hace unos días me tocó inaugurar una jornada destinada a revisar el pensamiento de José Ortega y Gasset y, reflexionar sobre qué aspectos de su obra serían útiles para comprender la Argentina actual. Ortega no sólo escribió por vocación, sino por compromiso. Compromiso hacia su tiempo y hacia la realidad política española. La España de Ortega –de principios del siglo XX– no se parecía mucho a la Argentina actual, pero compartía un rasgo que el filósofo destacó enjundiosamente: su país no tendría futuro sin una verdadera revolución pedagógica. Una revolución que pusiese a los españoles a la “altura de los tiempos” y permitiese incorporarlos al progreso, los avances científicos y la modernidad.

No habría país posible, decía Ortega, si no había una sociedad educada para esos desafíos. Si España no lograba transformar sus condiciones culturales y conseguía “vertebrarse”. Hoy, el llamado de Ortega adquiere para la Argentina una vigencia fundamental. Una prioridad esencial frente al desafío de preparar a los niños, los jóvenes y los adultos para una economía diferente, abierta y extremadamente intensiva en conocimientos.

En la Argentina actual, el 43,7% de los niños viven en hogares con clima educativo bajo –refractarios a la educación–, el 41,9 realiza al menos una actividad productiva –trabajan en horario escolar o lo hacen paralelamente– y el 58% carece de las condiciones ambientales básicas. El último estudio del Sistema Cultural Argentino, del Ministerio de Educación de la Nación, indica que el 60% de los niños y adolescentes carecen de libros en sus hogares, y sólo el 40% de los hogares argentinos registra presencia de libros o bibliotecas disponibles para la lectura.

Esto lleva al dilema de los recursos. A qué significa ser ricos. De nada servirán los recursos latentes de nuestro país si no los transformamos en energía. De nada servirán los materiales crudos –e inmensamente demandados en el mundo– si no los convertimos en valor. La riqueza de un país se queda donde está si no nos preparamos para transformarla. Esto fue lo que aprendió Ortega de sus viajes a la Alemania de la época. Esto fue lo que intentó transmitir a su España invertebrada. Hubo que esperar más de sesenta años para que esos frutos pudiesen observarse en el desarrollo de la España actual.

Desde el punto de vista filosófico, tres aspectos llaman la atención del pensamiento de Ortega: la convicción de que no hay logros sin sacrificios, la convicción de que esos sacrificios son esencialmente individuales, y la certeza de que las sociedades no tienen futuro sin técnica y sin ciencia. Ortega no regañaba a los argentinos cuando nos decía que “fuésemos a las cosas”. No nos estaba amedrentando cuando nos llamaba a buscar nuestros propios caminos. Lo que nos estaba diciendo era que asumiésemos la tarea de prepararnos, de formar nuestra identidad, y que no dudásemos en “poner en juego” esas características para buscar el desarrollo.

Hoy, casi cien años después, estas consideraciones adquieren una especial vigencia. Vuelven a convocarnos para pensar, para reflexionar, y para conseguir que, en los tiempos que sobrevienen, podamos enfocar los temas importantes y no turbarnos en la demagogia.

Prepararnos para el desarrollo no es sólo crecer. No es sólo obtener fiscalidad. Es hacer que ese crecimiento empalme con la proliferación de la ciencia, con la educación y el fomento, por todos los medios posibles, del conocimiento como forma de cambio.

Doctor en Ciencia Política; director del Centro de Estudios de Gobierno de la Universidad Católica Argentina, Campus del Rosario

Pablo de San Román