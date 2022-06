La avasallante crisis mundial del sistema político

Solemos pensar que lo que nos ocurre es aut贸nomo. Y pocas veces, que somos parte de tendencias superiores y profundas.

Pues hoy asistimos a una crisis en el sistema pol铆tico. Y lo propio ocurre en muchos lugares del mundo. La relaci贸n de representaci贸n entre autoridad y gobernados se deterior贸 en numerosas sociedades.

Es cierto que en la Argentina tenemos razones aut贸nomas. Entre ellas est谩n nuestro gusto por el Estado exacerbado (que empobrece), una divisi贸n cultural (empatada) entre quienes prefieren instituciones y quienes reclaman la mera regencia del poder, altos grados de desconfianza interpersonal que alientan el exceso de la autoridad, una tolerancia con la irregularidad generalizada (y no solo de la pol铆tica) y la ilusi贸n cortoplacista de un pa铆s rico en el que solo es necesario distribuir mejor el ingreso (falacia que termina en frustraci贸n).

Pero la crisis entre la sociedad y los pol铆ticos es supranacional.

Y una raz贸n para ello es la transformaci贸n tecnol贸gica que ha irrumpido en la relaci贸n entre representante y representado. En un 谩mbito de nueva 鈥渃ercan铆a鈥 digital global, la revoluci贸n de las comunicaciones descentralizadas nos aproxim贸 (seg煤n el caso) a ciudadanos de pa铆ses m谩s pr贸speros o m谩s competitivos. Ante lo cual en algunos lugares se padece amenaza (desde abajo) y en otros se demanda equiparaci贸n (hacia arriba).

Estamos m谩s vinculados con los nuevos vecinos que con nuestra propia localidad.

Esa transformaci贸n, adem谩s, no lo es solo en tecnolog铆as duras sino, y especialmente, en las blandas. Ha horizontalizado las organizaciones poniendo en crisis a todos los colectivos (los modelos tradicionales de familia, escuela, iglesias, sindicatos y hasta de los Estados nacionales). El poder, por ende, est谩 trastornado como nunca. Aunque hay una organizaci贸n que ha sabido responder r谩pido y es m谩s eficaz en adaptarse: la empresa. Lo cual agrega un eslab贸n a la crisis del poder.

Esta novedad alienta una desconfianza hacia la autoridad estatal tradicional (que responde a un viejo modelo de preeminencia de la jefatura). Que quiere y ya no puede como antes.

En paralelo, esta apertura est谩 descubriendo lo que antes se pod铆a desconocer: los l铆deres (aun los mejores) tienen defectos, no son providenciales y cometen errores. Como recomend贸 el Premio Nobel James Buchanan, vamos abandonando la inocencia de creer que los gobernantes se gu铆an exclusivamente por un supuesto inter茅s general (y no por el suyo propio).

El mundo es otro. El poder pol铆tico, ahora, no puede contener la proliferaci贸n de los virus, los flujos globales de informaci贸n y conocimiento (y sus impactos sociales), los movimientos de capitales, las volatilidades, las migraciones y telemigraciones, el comercio y las inversiones internacionales. Ni la creaci贸n de nuevas comunidades (muchas virtuales). Por ende, queda muchas veces desairado ante nuevas relaciones sociales, laborales, econ贸micas, culturales o cient铆ficas que conciben espacios p煤blicos no estatales en los que encuentran instrumentos modernos para hacerlas vigentes (fen贸menos como blockchain est谩n siendo aliados crecientes en este proceso).

Opina John Dickerson en su libro El trabajo m谩s dif铆cil del mundo que la tarea del presidente de EEUU est谩 ya destinada al fracaso y a promover desilusi贸n porque cuando el cargo se cre贸 la cantidad de tareas y expectativas era manejable pero hoy ya no hay manera de ser eficaz en tal complejidad.

Las 鈥渧iejas鈥 autoridades pol铆ticas, por ende, no cuentan con el herramental adecuado ante nuevos contextos. Quedan descolocadas y se someten a quienes, sin embargo, las siguen mirando como lo que ya no son.

Una revoluci贸n tecnol贸gica est谩 acercando lo que estaba lejos, modificando el saber 煤til, permitiendo llegar m谩s profundo, descentralizando organizaciones y cambiando la escena. Marc Andersen lo ilustra anunciando el cambio civilizatorio del divorcio de la ubicaci贸n.

Dice Yuval Harari que una de las diferencias que los seres humanos tenemos sobre otras especies es que podemos construir ficciones (aunque aclara que mientras la verdad es universal, las ficciones son locales). Pues el poder tiene mucho de ficci贸n y la nueva evoluci贸n cient铆fica perfora ilusiones. Finalmente, el rey est谩 desnudo.

Se atribute a Chejov la idea de que todos siempre estamos actuando; pero que mientras en el teatro el actor y el espectador saben que el actor solo interpreta un papel; ya en la religi贸n el actor y el espectador creen ambos que el actor es en verdad quien dice ser; y en la locura el actor cree ser lo que representa pero los dem谩s saben que no es as铆; y que se da en la pol铆tica el caso de que es el actor quien 铆ntimamente sabe que no es plenamente quien el espectador cree.

Es probable que 茅ste sea un proceso inexorable en el que lo pol铆tico deber谩 adaptarse. Redibujarse. Y que deber谩 remitirse a una renovada misi贸n: crear un relevante sistema de referencia para que, luego, los m谩s empoderados particulares (que han desarrollado ahora instrumentos potentes, internacionales, eficaces y 煤tiles) se encarguen de m谩s crecientes porciones de la vida (lo que, hace d茅cadas, ya reclamaba Juli谩n Mar铆as con s贸lidos argumentos 茅ticos).

Fue Huntngton quien advirti贸 que la discusi贸n pol铆tica entre pa铆ses deber谩 ubicarse ahora no tanto en la forma de gobierno sino en el grado de gobierno.

Ahora bien: esto poco tiene que ver con aquella vieja disputa entre ego铆smo privado contra inter茅s social estatal: los modelos de cooperaci贸n generados a trav茅s de la construcci贸n de asociaciones entre empresas, trabajadores, prestadores de tecnolog铆a y constructores de saber operativo, a trav茅s de plataformas innovativas, nos pone ante lo que Ron Adner llama 鈥渆cosistemas鈥, en los que la interacci贸n con el inter茅s colectivo (no estatal) es espont谩nea y m谩s eficaz que en la b煤squeda coercitiva de lo p煤blico.

Dada la modificaci贸n de las circunstancias, pues, es posible que estemos asistiendo a un cambio en el que la recuperaci贸n del bienestar depender谩 de que se organicen mejor las fuerzas. Y que debamos, dadas las posibilidades derivadas de la evoluci贸n tecnol贸gica 鈥揷omo sugiere Garry Galles鈥, tender a nuevos modelos para que la pol铆tica garantice la arquitectura-marco (que tambi茅n se complejiza) pero que aligere el accionar del avasallante poder de lo 鈥渕icro鈥. Es en lo 鈥渕icro鈥 donde se est谩 dando la revoluci贸n. Ense帽a Loenard Read (en Deeper than you think) que los individuos y sus asociaciones, que act煤an en ese nivel 鈥渕icro鈥, tienden a ocuparse mejor de los nuevos problemas de su escala 鈥揷ada vez m谩s complejos鈥 porque la 鈥渙leada de macroadictos鈥 (as铆 los llama) no ha llegado a sofisticarse lo suficiente. Sostienen numerosos cient铆ficos que muchos m谩s avances ya est谩n disponibles y no ocurren por l铆mites regulativos y no por disponibilidad tecnol贸gica

Quiz谩 est谩 ah铆 parte del sentido de una revoluci贸n oculta. E inevitablemente nos dirijamos a un reemplazo, pero no de personas sino de modelos.

Podr铆a tratarse de un pelda帽o en un camino en el que (una vez m谩s) lo que no es pol铆tico termina modificando lo que s铆 lo es.

Analista econ贸mico internacional