La caducidad de la vergüenza y los valores

El país afronta un gran desafío: conformar una sociedad más equitativa si pretende alcanzar niveles adecuados de avance económico y progreso social. Edificar dicha sociedad implica que se imparta una educación de calidad óptima a todos los argentinos, pero ésta sólo puede dispensarla un Estado dispuesto a acometer una gran reforma de la educación, que cubra desde los jardines de infantes hasta la universidad pública para beneficio de todos, pero, muy especialmente, para un alto porcentaje del país que es extremadamente pobre.

Para ello, resulta indispensable que se propongan nuevos modelos pedagógicos que conduzcan a adquirir los instrumentos intelectuales necesarios para enfrentar los desafíos actuales. En consecuencia, deberá volverse a la cultura del esfuerzo, que supone vencer el obstáculo de la pereza, recuperar la hondura de las disciplinas, el verdadero rigor académico, la ética del educador y su responsabilidad frente a la enseñanza.

La mediocridad y la insignificancia prosperan en todas partes, pero lo grave es que trepan, llegan, ahogan, desplazan y dominan. Más aún: se han puesto de moda. Probablemente nos hemos quedado sin elites. Al parecer, el ascenso de lo insignificante mató a las elites y eso sí es grave.

Para ser dirigente no es suficiente manejar cuatro cifras y otras tantas ideas en torno del mercado y sus secretos especulativos. Para gobernar no es suficiente llenarse de aplausos en los estadios. Es preciso saber. El problema está en que la eximia mediocridad es repelente de la sabiduría, que implica conocimiento, pero, fundamentalmente, humildad.

En las últimas décadas la cultura nos ha educado para el mundo de las facilidades. Lo fácil, lo rápido, lo inmediato. Ni esfuerzos ni desgastes ni sufrimientos. Los obstáculos son problemas que ojalá pudiéramos eliminar de nuestras vidas. No se educa para el manejo de los problemas o de los errores. Las equivocaciones deben eliminarse como defectos que hacen daño.

Es necesario recuperar muchos de los valores que hicieron de nuestro país -décadas atrás- un modelo de referencia y ejemplo para el mundo. Los valores deberían ser el sustento de la democracia y de la ley. Pero, además, por si todo esto no fuera suficiente, un nuevo factor se ha hecho carne en la sociedad argentina: hemos perdido el sentido de la vergüenza, que se ha transformado en un sentimiento desconocido en la vida pública y privada. Ya nadie se avergüenza de nada, y no debemos olvidar que el sentido de la vergüenza ha sido siempre la señal de existencia del sentimiento moral.

Nuestros problemas son, principalmente, morales. La crisis de la legalidad y el derrumbe de las instituciones tienen como antecedente el sentimiento de desprecio a las reglas y el endiosamiento social de la viveza para burlarlas. Se ha extendido la impresión de que la meta final es ganar como sea, eludiendo normas, avasallando los principios, “triunfando” sobre la ley. Lo importante es asegurarse el éxito y protegerse de las responsabilidades. Es decir, obrar con impunidad y sin compromisos con nadie.

No puede haber Estado de Derecho si la actitud general, de gobernantes y gobernados, es considerar la ley como estorbo y a los principios como “cosas” de viejos. La autoridad no puede basarse exclusivamente en la fuerza o en la capacidad de intimidación. La ley no puede sustentarse sólo en el vacuo papel que expide el poder. La democracia es una falsificación si no hay prestigio que la acompañe y legitime. Y junto al prestigio está la vigencia de la vergüenza.

Es indudable que nuestra Nación pasa por un período de desmoronamiento de los principios éticos y morales que hasta hace unos decenios hacían de ella un paradigma de las buenas costumbres. Hoy las cosas han cambiado. El ladrón va adquiriendo posición social y hasta goza del respeto ajeno, mientras hace ostentación de su riqueza ante la indiferencia de unos y la envidia de otros. La violencia cotidiana es considerada como un pecado venial.

Se van perdiendo las posibilidades de trabajo, educación, seguridad social y salud y, aunque duela reconocerlo, el futuro no se vislumbra fácilmente. Lo importante se ha dejado de lado, el país está en espera y no se cuenta con políticas de Estado en asuntos trascendentales. Por el contrario, nuestro horizonte no va más allá de lo que es “nuestra quintita”;, sin mirar el bien común pero siempre atribuyendo la culpa de los errores a los otros.

Atónitos e incrédulos presenciamos nuestras tragedias y los caminos perversos por donde transcurre nuestra historia. Todos padeciéndolo de diferente manera: éxodo de familiares y amigos en busca de otros horizontes, tristeza de los que nos quedamos pero tratamos de salir adelante de la mejor manera posible.

En medio de esta terrible crisis económica, política, social, cultural y de todo otro orden, es como si los argentinos no tuviésemos posibilidad de salvación. Pareciera no haber más remedio que entregarnos a la huida, a la derrota o a la desesperación. Sin embargo, no todo está perdido. Es hora de acudir a los valores más profundos de la persona, de la familia, de la sociedad.

Debemos pasar del país que tenemos al país que queremos, definir con quién aspiramos hacerlo y por qué caminos lograrlo, porque eso de quedarse en el medio de ningún sitio aterra y mata. Los obstáculos para el progreso de nuestra Argentina son todos específicos y temporarios, pero pueden ser superados. Las soluciones se conocen. El desafío es grande pero, a pesar de todo, posible.