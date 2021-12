La cetrería y los sueños

Habrán oído este precepto tantas veces que hasta parece verdadero. “Debes perseguir tus sueños”, dice. El verbo perseguir está usado aquí de manera figurada. No menos que el sustantivo sueños. O sea que ya arrancamos mal. Por si a alguien le sirve, esto es lo que he aprendido durante el último medio siglo sobre el arte de la cetrería, los sueños y los convites inapelables.

Sueños significa aquí alguna clase de deseo. Pero no es lo mismo un deseo que una vocación; lo vio bien Rainer Maria Rilke, en Cartas a un joven poeta. Y lo de perseguir da la impresión de que un deseo o una vocación nos rehúyen. Sabemos que es más bien al revés. Muy extraño todo.

Determinemos primero en qué se diferencia un deseo –una inclinación, un anhelo– de una vocación. Vocare en latín significa llamar. Vocatio es una invitación, un convite. Ya me conocen, no soy un fundamentalista de la etimología, pero de ahí viene nuestra confusa, trillada y acomodaticia palabra vocación. Muy linda, pero seguimos con el lenguaje figurado. Además, tal como la entendemos hoy, una vocación no tiene nada de convite. Llamado funcionaría un poco mejor, pero solo si aclaramos que es un llamado que no podemos desoír. Se la siente inevitable, más como una condena que como una afición. Una condena dichosa, en muchos casos (me incluyo), pero condena al fin. No pocos la perciben como un castigo.

Muchas personas se sentirían menos frustradas y disfrutarían más de sus vidas, si entendieran que el que viene a este mundo con una vocación no tiene opciones. No está bien ni mal. Es así. Es como es. Nadie puede escapar de una vocación. Música, matemática, poesía, religión o código, da lo mismo; lo advertimos de pequeños, y adiós, no hay nada que podamos hacer. Es ineludible, como un páthos, de donde viene la palabra pasión, y también patología.

Es probable que, con la mejor de las intenciones, intenten disuadirnos, si nuestro páthos no parece tener una salida laboral suntuosa. Haremos oídos sordos. Esgrimirán el fantasma de la indigencia o la condena social. Nos importará un rábano. Una vocación, como la familia o como la fe, nos otorga sentido. ¿Quién puede renunciar a eso?

Lo sé por experiencia. Me pronosticaron todos los males del repertorio, y aún así seguí adelante. La razón es simple: no lo pude evitar.

El que te guste mucho hacer algo no significa que tengas una vocación. La diferencia puede parecer sutil. No lo es. Hay una pregunta que los consejeros de la vida nunca te sugieren, porque no les resulta funcional. Su plan parece ser que el sujeto que ama cocinar se pase la vida pensando que es un chef frustrado. No, no es un chef frustrado. Es una persona que ama cocinar. Una vocación es otra cosa. La pregunta que las diferencia es tan simple como esclarecedora: ¿podrías pasarte el resto de tu vida haciendo durante 12 horas por día eso que decís que te gusta?

Una cosa es cocinar. Otra es trabajar de lunes a lunes (la vocación no se toma vacaciones) en una cocina, contrarreloj, casi sin cometer errores, sin perder la magia, sin saturarte y sin dejar de disfrutarlo. A mí también me gusta cocinar. Pero sé (y la pandemia me lo confirmó) que no aguantaría ni una semana en una cocina profesional.

Para no darle lugar al malentendido: sí, por supuesto, desde el hobby más modesto hasta el arte más complejo, todo en esta vida requiere de no menos de un 90% de trabajo. Las cosas bien hechas nacen de la combinación de una pizca de talento con un romperse la espalda un millón de horas por día. Pero por una rara alquimia culpógena o por un prejuicio a mi parecer inexplicable convertimos algo que nos gusta y nos hace bien en una vocación frustrada. Nada que ver, por favor. Generaciones de falsos profetas han ensombrecido la vida de muchas personas con estos cantos de sirena.

Es todo mucho más simple. Si tenés una vocación, no hay escapatoria. No lo hacés porque querés. Lo hacés porque no podés evitar hacerlo y vas a sacrificar todo para dedicarte a esa actividad, sin notar el sacrificio y sin sentirte nunca un héroe. Tampoco vas a experimentar algo parecido a la realización ni te van a desvelar los premios. Con que te dejen en paz para seguir practicando será suficiente, porque vas a tener siempre la sensación de que no lograste nada, que todo está aún por hacerse y que solo sos un principiante. Eso, queridos amigos, es una vocación. Pueden llamarla también destino.