La crisis energética: problema y oportunidad

El Instituto de la Energía de la Academia Nacional de Ingeniería ha trabajado y actualizado las conclusiones de la reunión internacional sobre el Futuro de la Energía organizada y realizada en Buenos Aires en septiembre de 2021. Estas líneas resumen las razones de actuar con urgencia frente a la crisis actual para hacer de ella una oportunidad.

La invasión rusa a Ucrania ha obligado a varios países europeos a redireccionar a otros proveedores las compras de combustibles, sobre todo gas y petróleo. Eso ha acelerado la crisis de abastecimiento de energía que ya venía desarrollándose desde 2021 en un contexto mundial en el que la producción de energía reaccionó a menor velocidad que la demanda. La suba de los precios de la energía afecta a todo el mundo y también a la Argentina. En nuestro caso, la situación actual es un fuerte llamado de atención para acelerar el desarrollo de los yacimientos no convencionales, particularmente el de Vaca Muerta. La enorme magnitud de esos yacimientos y la posibilidad ya demostrada de ponerlos rápidamente en producción, nos coloca frente a la obligación histórica de intensificar su desarrollo hasta llegar a la frontera misma de su capacidad de producción.

Dos fenómenos están actuando a la vez. Por un lado, la situación europea actual impele a buscar otros proveedores confiables en zonas no conflictivas. La Argentina tiene esa oportunidad. Por otro lado, la descarbonización de la energía mundial que la humanidad ha encarado desde hace décadas, se aceleró en el último lustro con cronogramas y compromisos mucho más exigentes. Gran cantidad de yacimientos de carbón y también de petróleo y gas, quedarán para siempre bajo la superficie porque su explotación no será ya admisible en un mundo con metas de consumo energético descarbonizado.

La combustión del gas natural emite menos del 60% de los gases de efecto invernadero que resultan de la combustión del carbón y el petróleo. Por ello el gas será el último de los combustibles fósiles en abandonarse en la transición. Como consecuencia, su demanda se incrementará en las próximas dos décadas, pero podrá disminuir y desaparecer después. La propuesta, entonces, consiste en aprovechar esa ventana de oportunidad apoyada en los yacimientos no convencionales con la perspectiva de lograr una escala exportadora muy superior al consumo interno. Es necesaria una rápida movilización de toda la cadena de valor, desde la habilitación de áreas por los poderes concedentes, la expansión del upstream, el gasoducto, el transporte, y la licuefacción y exportación de gas. Será necesaria una densa logística de recursos e insumos necesarios para la explotación, con sus infraestructuras imprescindibles. No debe perderse un instante con la pregunta ¿por dónde empezar?, sino hacerlo. El gas que no se extraiga en el período de transición quedará bajo tierra.

Director del Instituto de la Energía de la Academia Nacional de Ingeniería