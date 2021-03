La cultura del agobio

Marcela Losardo se terminó de convencer de que debía dejar el Gobierno el miércoles de la semana pasada. Acababa de cortar una conversación telefónica con el presidente de la Nación, que la había llamado especialmente para felicitarla por haber dicho en radio El Destape que la comisión bicameral anunciada horas antes por él en el Congreso para monitorear a la Justicia no tendría un rol vinculante, y empezó en ese momento a recibir críticas, presión e intentos de desgaste desde el kirchnerismo por las mismas declaraciones. Fuego amigo, nada nuevo en el Frente de Todos. Pero sí, evidentemente, para la ministra, que detectó en esa ambivalencia un punto de inflexión: entendió que todo había llegado demasiado lejos y que, de ahí en más, las tensiones internas empezarían a poner en juego su prestigio personal y profesional. “Marcela no viene de la política y está agobiada”, la definió después, ya con la decisión consumada, el jefe del Estado ante las cámaras de C5N.

Había sido su colaboradora más leal. No solo esta vez, sino durante otros momentos críticos. En 2008, por ejemplo, durante la crisis agropecuaria, cuando Alberto Fernández dejó la jefatura de Gabinete por diferencias con Néstor y Cristina Kirchner y le pidió que se quedara un tiempo más en el Gobierno, ella también cumplió. Entonces era secretaria de Justicia y presentó la renuncia un año después, cuando Aníbal Fernández, su jefe en el organigrama, fue reemplazado por Julio Alak en el ministerio.

Socia en el estudio jurídico y amiga, Losardo fue siempre la funcionaria de mayor confianza del Presidente. El primer cargo que él le había ofrecido no bien se impuso en las elecciones de 2019 fue el de secretaria de Legal y Técnica, un puesto reservado solo para incondicionales que finalmente ocupó Vilma Ibarra. Ella aceptó sin reparos también ese cambio de planes, probablemente porque entendía las razones de su jefe: el único modo de que la vicepresidenta no vetara en el Gobierno a Ibarra, autora de la biografía Cristina versus Cristina, el ocaso del relato, era que la designación fuera en la órbita personal-jurídica del jefe del Estado. Es improbable, por lo tanto, que Losardo salga del gabinete con alguna crítica.

Pero en el kirchnerismo celebran su partida. Le cuestionan no haber dado la pelea suficiente por el proyecto en al menos dos frentes: ante los medios de comunicación y en el ámbito de la Justicia. En ese orden. La escala de prioridades no es antojadiza para quienes frecuentan el Instituto Patria, que la repiten con deliberada coincidencia. Ahí, donde conviven desde la agrupación Patria Grande hasta La Cámpora, responsabilizan en primer lugar a la “prensa hegemónica” de gran parte de las penurias de la jefa. Es un mensaje sin fisuras: no hay en la Argentina ningún otro sector de la política que trabaje el discurso con tanto método y dedicación. Los diferencian de la oposición también el afán de poder y el tiempo que dedican a construirlo: nunca, ni siquiera derrotados o fuera del Estado durante el macrismo, estos militantes han dejado de reunirse, caminar por los barrios y recibir instrucciones. “Es un proyecto para 20 o 30 años”, se jactan ellos. En ese espectro de valores, y más en tiempos de crisis, las palabras resultan decisivas.

“¿Cuál creés que va a ser mañana la tapa de Clarín?”, sorprendió Axel Kicillof el miércoles pasado a Luis Novaresio durante una entrevista en América 24. Insistía en que, pese a sus esfuerzos en explicar, el periodismo no atendería sus razones en la pelea con Beatriz Sarlo por el escándalo de la vacunación. Una lógica acaso más propia de los tiempos del papel, previa al periodismo digital, pero de todos modos arraigada en el kirchnerismo. Casi una retórica de la nostalgia: la “lata de aceite” que Néstor Kirchner recomendaba no comprarle a Shell, las “letras de molde” de la vicepresidenta o la justificación publicitaria que el día de la discusión con Sarlo el gobernador le dio a Eduardo Feinmann en LN+: “Si yo te digo: ‘Querés participar de una campaña del Banco Río, por decir un nombre’...”, graficó.

Ese modo de interpretar la política, más centrado en la estética que en la administración, tiene sus propias gestas. En el Instituto Patria, por ejemplo, celebran con entusiasmo el lanzamiento del libro que Mauricio Macri presentará pasado mañana: el expresidente sería para todos ellos el adversario ideal de las elecciones de 2023. Pero se trata de un objetivo lejano. Habrá que lidiar antes con urgencias más acordes con el momento de la historia. La adquisición de vacunas, por lo pronto. Y es ahí donde al Gobierno le ha costado acertar: el ámbito en que las palabras no alcanzan. El apuro por revertirlo ganando la escena en los medios lleva a veces al Presidente a aventurarse en promesas imposibles, como la llegada de los 25 millones de dosis de Sputnik V para el verano. Esos pronósticos, capaces de conmover hasta las lágrimas a una azafata de Aerolíneas Argentinas, corroen sin embargo la credibilidad general si no terminan de cumplirse.

Es imposible que el humor de los empresarios pueda abstraerse de estos tropiezos. Se advierte en la cotización de los bonos, en un nivel inferior al que tenían antes de la reestructuración de la deuda. No solo ven a Martín Guzmán perder espacio de maniobra frente a necesidades electorales en la política tarifaria o fiscal, sino también enormes fallas en lo que se suponía que sería el plan maestro del Gobierno para octubre: las vacunas para todos. En la Unión Industrial Argentina parecen haber tomado nota de este estado de desorientación.

Hace meses que tenían pedida una reunión con Ginés González García, pero su falta de respuesta y posterior renuncia los llevó a renovar la solicitud a Carla Vizzotti, que tampoco contesta. La escalada del vacunagate acaba de convencerlos de cambiar de despacho: lo que pretenden ahora es encontrarse con Santiago Cafiero, y así se lo plantearon por carta. Necesitan transmitirle al jefe de Gabinete dudas propias de la pandemia y el aislamiento social. ¿Cuándo podrán vacunarse los empleados mayores de 60 años que aguardan en sus casas desde hace un año y, por lo tanto, incrementan entre un 8 y un 12% el costo laboral? ¿Tendrán que seguir haciéndose cargo ellos del 20 o 25% adicional que supone el transporte de los trabajadores? ¿Qué posibilidades existen de que, como acaba de aprobar Brasil, el sector privado empiece a vacunar? Son razones que volvieron a salir el martes en una reunión interna de junta directiva de la central fabril y que, en su momento, llegaron a expresar en el Ministerio de Trabajo, donde se les contestó que eran cuestiones que debía resolver la cartera de Salud. Pero Vizzotti sigue en silencio y ya nadie insiste demasiado.

Hacía tiempo que el establishment económico no tenía este grado de resignación. Ya hay 20 grandes compañías que han decidido irse del país en el último año sin que la Casa Rosada se hubiera inmutado. El mismo estado de ánimo que Losardo. O peor, en realidad. Parece agobio sin convicción: estos portazos le importan menos al poder.