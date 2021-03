La denuncia que le falta hacer a Cristina

El fárrago de palabras, como balas de ametralladora, impidió que algunas frases resonaran con la fuerza que tuvieron otras. Entre el estruendo y el humo se pierden detalles. Pero en los detalles están dios y el diablo. La autodefensa en juicio de Cristina Kirchner fue una colosal ofensiva, como podía preverse. Aunque cuando enfrenta a sus adversarios, cual Némesis, nunca las previsiones alcanzan.

Si en toda guerra hay daños colaterales y víctimas del fuego amigo, ésta no fue la excepción. Como cuando, sin titubear (¿y sin improvisar?), dijo: “(…).somos un poder profundamente democrático. (...) ¿Que hay corruptos? Claro que sí.” Pulso firme, corazón caliente y mente fría. Antes dijo que en “este poder profundamente democrático” había funcionarios que no funcionan. Ahora su afirmación puede tener consecuencias más graves. Como “abogada exitosa” no ignora que el Código Procesal Penal, en su inciso 1°, dispone: “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios (…) que los conozcan en ejercicio de sus funciones.” ¿Lo hará? ¿Será justicia o lawfare?.