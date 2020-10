La difícil tarea de revertir la decadencia de la democracia de EE.UU.

Joe Biden y Donald Trump Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

En un contexto de extrema polarización y de crecientes expresiones de intolerancia racial y violencia política tanto de ultraderecha como de ultraizquierda, los primeros sondeos posteriores al primer debate que protagonizaron Trump y Biden el martes en Cleveland parecen confirmar una leve ventaja, no definitiva, para el candidato demócrata. La gran mayoría de los observadores coincide en que constituyó un espectáculo bochornoso y por momentos caótico, a tal punto que se cambiará el formato para evitar un estropicio similar en los próximos debates, el 15 y el 22 de este mes.

La crisis del sistema político norteamericano es sumamente profunda y ambos candidatos son, con sus atributos y sus matices, con sus virtudes y defectos, expresiones palmarias de esa situación

¿Era razonable esperar algo distinto? La crisis del sistema político norteamericano es sumamente profunda y ambos candidatos son, con sus atributos y sus matices, con sus virtudes y defectos, expresiones palmarias de esa situación. Algunos nostálgicos mantenían candorosas esperanzas de que, como en un film de Hollywood, las cosas se arreglaran mágicamente y afloraran al menos en dosis homeopáticas los tradicionales valores que transformaron a EE.UU. en la democracia más sólida y vibrante de la tierra. Pero hace varias décadas que la política norteamericana entró en un cono de sombra: un proceso de degradación no lineal pero continuo que parece no tener fin. Y es muy probable que esta elección, independientemente de su resultado, ahonde esa tendencia. Aquella original frase con la que Macri azuzó a Scioli la noche histórica del 15 de noviembre de 2015, cuando tuvo lugar el primer debate presidencial en nuestro país, podría servir para recapitular lo observado el martes pasado: "¿Qué te han hecho, democracia norteamericana?".

Junto con su estilo agresivo, sus constantes interrupciones y su evidente vocación por desacreditar y poner incómodo a su adversario, Trump demostró una vez más su manejo escénico y su irrevocable vocación de poder. Si bien esto puede generar rechazo y hasta aprensión dentro y fuera de EE.UU. (entre el electorado demócrata y en buena parte de la audiencia internacional, que siguió el evento en cifras récord), el presidente buscaba satisfacer y consolidar a su amplia base electoral, esa supuesta "mayoría silenciosa" que podría darle la victoria el 3 de noviembre a pesar de que obtenga menos votos que su rival, como ocurrió en 2016. Dada la lógica del colegio electoral, la elección se definirá en los swing states, como Florida, Carolina del Norte, Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde aún se registra una paridad notable que probablemente continúe hasta el final del proceso electoral.

Como el sufragio es optativo, la elección dependerá en gran medida del número de votantes. Por eso Biden repitió con insistencia: "Voten, voten, voten". Esto permite comprender la polémica respecto del voto por correo, un sistema cada vez más usado que evita las colas el día de los comicios (el primer martes de noviembre, jornada laboral normal). Está probado que más demócratas que republicanos utilizan ese mecanismo, de allí que Trump busque desalentarlo y sembrar dudas en torno a su transparencia. Nadie probó que haya fraude o manipulaciones groseras en este sistema, pero existen sospechas a partir de algunos comicios locales (como en Nueva Jersey) y esto derivó en preparativos para una verdadera guerra entre ejércitos de abogados de ambos partidos que se preparan para litigar la noche de la elección, e incluso antes. Es cierto que Trump intentó ralentizar la entrega de boletas interfiriendo en los procesos del correo oficial y que en algunos estados (como Michigan) las reglas sobre el recuento cambiaron últimamente para asegurar que se contemplen los votos que lleguen hasta una semana luego de la fecha formal de los comicios.

En rigor, las elecciones comenzaron a principios de septiembre y es probable que su resultado se conozca semanas y hasta meses luego de la fecha oficial y como resultado de un fallo judicial, no de un recuento rápido y prístino. Esto explica la feroz disputa por llenar en la Corte Suprema el vacío dejado por Ruth Bader Ginzburg, la mundialmente admirada luchadora feminista. Trump nominó rápidamente a Amy Coney Barrett, una jueza federal católica muy prestigiosa de apenas 48 años, madre de siete hijos (el más pequeño con síndrome de Down, otros dos adoptados de Haití), muy popular entre los sectores conservadores por sus valores religiosos. Su voto puede ser determinante para dirimir el ganador. Así, estas elecciones pueden implicar un paso más en esta aguda crisis que experimenta el sistema político de Estados Unidos: el nuevo presidente, quienquiera que sea, podría arrastrar dudas respecto de su legitimidad de origen.

Los conflictos y las tensiones que acumula la sociedad norteamericana son más trascendentes y perdurables que los septuagenarios protagonistas de esta elección. Es muy probable que la incapacidad del sistema político para resolverlos se agrave de no mediar cambios profundos y efectivos, que hasta ahora no están en la agenda. En ambos partidos tienden a predominar los sectores más duros, ideologizados y renuentes a encontrar puntos en común con sus adversarios. Hasta se demoran nuevos paquetes de ayuda económica para aliviar el desastre generado por la pandemia debido a estos problemas de coordinación.

Trump representa a un electorado diverso que encontró en su figura una manera de expresar su insatisfacción con el estado de cosas impulsado durante décadas por elites globalistas y educadas en las mejores universidades (inaccesibles para el estadounidense promedio), que, desde ambas costas, prefirieron liderar el mundo libre e impulsar la integración de la economía internacional ignorando las víctimas locales de dicho proceso. Integrada por amplios sectores religiosos (sobre todo católicos, evangelistas y protestantes) que desde comienzos de la década de 1970, con el fallo Roe vs. Wade, que despenaliza el aborto, se alejaron del Partido Demócrata, segmentos ligados a los hidrocarburos (cuya subsistencia se ve amenazada por los adláteres de la energía renovable, defensores de políticas estrictas frente al cambio climático), los agricultores del medio oeste y habitantes de los grandes suburbios, la base electoral de Trump es predominantemente blanca, masculina, defiende la posesión de armas y mantiene una postura muy firme frente al crimen y las protestas sociales ("law and order", repitió durante el debate).

Paradojas del desarrollo político contemporáneo: el partido que más impulsó la globalización y un papel hegemónico de EE.UU. en todo el planeta tiene ahora un líder que representa con éxito a las víctimas de aquel proceso y que, por eso, está empecinado en revertirlo. A diferencia de otros líderes occidentales que cuestionaron desde la derecha a los partidos conservadores tradicionales, Trump conquistó al GOP y acalló a los críticos que desde su irrupción desde los estudios de televisión hace un poco más de un lustro intentaron evitar su ascendente carrera.

Biden es el candidato de un partido multiétnico y con creciente predominio de minorías muy organizadas y sectores de izquierda, que en gran medida lo apoyan de manera renuente con el único objetivo de derrotar a Trump. A mediano plazo, la demografía parece favorecer a los demócratas, que dominan todas las grandes ciudades. El Covid-19 impulsó un éxodo a los suburbios y esto podría demorar su influencia en el plano electoral. Las diferencias ideológicas y hasta personales no son menores y pueden derivar en serios problemas de gestión, como ocurrió en los primeros dos años con Clinton y con Obama, al punto de que ambos perdieron el control de la Cámara de Representantes en las primeras elecciones legislativas. Como de costumbre, las oportunidades para la oposición surgen debido a los errores no forzados de los gobiernos. No son las virtudes propias, sino los defectos ajenos lo que vuelve competitiva a una oferta electoral en principio poco atractiva. Un común denominador de experiencias democráticas que en muchos otros planos lucen incomparables.

