La doble miopía ante la tradición

La relectura, hoy, del ensayo La deshumanización del arte de José Ortega y Gasset presenta, en comparación con su publicación primera a mediados de la década de 1920, un contraste singular: es inactual e insuficiente. Inactual, porque su objeto, el arte nuevo y de vanguardia, murió ya hace un buen tiempo; insuficiente, porque desde entonces la patología que Ortega y Gasset diagnosticó certeramente no hizo más que agudizarse y extenderse. Por un lado, la impopularidad intrínseca del arte nuevo que señalaba Ortega se ha revertido en el afán desesperado de popularidad (las artes visuales de las últimas dos décadas agotaron el arsenal de pirotecnia publicitaria). Por el otro, la "puerilidad" y el desdén de la trascendencia, que él advertía además, concluyeron en un imperativo, una condición ineludible y fatal.

Al considerar las cosas desde esta perspectiva, debería hablarse ya no de "deshumanización" del arte sino de "desespiritualización" del arte. Los orígenes de esta desespiritualización (al margen de la mercantilización que infecta sobre todo a las artes visuales) son bastante diversos, pero podrían concentrarse en dos aspectos: la decadencia de la tradición y el exhibicionismo.

Aquello que el filósofo Theodor W. Adorno llamó hacia 1954 el "desvanecimiento de la tradición" en el seno de la nueva música, se generalizó por fin a todas las artes. La consecuencia era, según Adorno, que quienes no sabían arreglárselas con el nuevo material ya no dominaban tampoco el antiguo. La sentencia podría haber sido escrita esta mañana. Esa presunción según la cual las ideas de menos de mil años no son plenamente confiables acaso suene exagerada, pero tiene un punto de verdad: la necesidad y la confianza en un punto fijo. Hay aquí una fractura cualitativa respecto de otros períodos de la historia: la fricción con el pasado fue reemplazada por la ignorancia lisa y llana de él. La miopía es doble, puesto que la tradición no ofrece solamente un modelo formal sino también uno axiológico: la humildad frente a lo ya hecho antes por otros.

La frecuentación exclusiva y jactanciosa de los contemporáneos cronológicos es un indicio cierto de barbarie, muy típico de los escritores y artistas semiilustrados, que hacen de la literatura (argentina o de cualquier parte) una sociedad de socorros mutuos, un quid pro quo de ditirambos en una pretendida canonización recíproca, como mendigos que se coronaran príncipes entre sí. Siempre hubo escritores malos, pero pocas veces la mala escritura resultó tan celebrada como ahora.

Muy estrechamente unido a la pérdida de la tradición está el exhibicionismo. La figuración, especialmente en las redes, ocupa el lugar de la obra o bien apuntala su indigente endeblez, al precio de una exterioridad vanidosa que sirve a la promoción de sí mismo y a la militancia de causas innobles.

Pero Ortega y Gasset hace otra constatación, digámoslo así, prospectiva: "Se acerca el tiempo en que la sociedad, de la política al arte, volverá a organizarse, según es debido, en dos órdenes o rangos: el de los hombres egregios y el de los hombres vulgares. Todo el malestar de Europa vendrá a desembocar y curarse en esta nueva y salvadora escisión". Es posible que esto haya sucedido, pero que, en ausencia de egregios, fueran los vulgares quienes se quedaran con el botín.

La pregunta acuciante para quien escribe sobre arte es qué estrategia seguir: ¿el exilio interior?, ¿mantenerse en vela en una ciudad dormida?, ¿la beligerancia crítica? Nuestro erudito mayor, José Emilio Burucúa, alguien insospechado de cualquier implicación en polémicas rastreras, me decía hace un tiempo que valía la pena entregarse a la discusión estética. Sabemos que en una discusión nadie convence a nadie y que, además, en este caso, la relación de fuerzas es asimétrica. Pero es prudente darle la razón a Burucúa. Habrá que discutir, con pesimismo, aunque, eso sí, también con esperanza.