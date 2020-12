La dueña de la manija

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2020 • 16:38

"No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo".

(Del canciller Felipe Solá.)

Empezó Cristina con su frase: "Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo". Le respondió el canciller Felipe Solá. "No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo". Hay una -al menos una- coherencia interna en el Gobierno: para comunicarse, todos estudiaron el Diccionario fraseológico del habla argentina, de Pedro Luis Barcia y Gabriela Pauer.

Ante las cámaras, Cristina solo usó una palabra mencionada en ese texto: "laburar". En privado, parece que los sermonea con el diccionario entero. Ya la podemos imaginar:

"Les hicimos 'pisar el palito' diciéndoles que volvíamos mejores. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un gobierno 'aburrido como ascensor de espejo'. A muchos de ustedes 'les falta una horneada'. Son unos 'muertos de hambre como piojo de pelusa'. Todos 'estamos en el yeite', no se hagan los giles que 'a seguro se lo llevaron preso'. Los 'voy a sacar carpiendo' a los que critiquen la 'matufia', a los que juzguen la 'manganeta' o hagan 'la plancha'. El 'horno no está para bollos'. No 'digan whisky' porque no hay foto. Acá hay muchos que, como yo, 'metieron los garfios' y ahora son falsos 'como pésame de funebrero'.

"O me hacen caso o 'se van al tacho'. Los 'tengo relojeados'. Somos todos compañeros, pero yo soy la única que 'agarra la manivela', ¿ok? Ya le dije al 'Juan Moreira de cartón' de la Rosada que 'vaya a llorar a la iglesia', que desde el principio estuvo 'más acabado que chupete de mellizo'. Desde que arrancó, anda 'a la bartola'. La razón por la que lo dejo es para que no 'bata en cana' cómo fue que 'éramos tan pobres' y de tanto 'meta y ponga' nos hicimos ricos. Verán que él 'ni suena ni truena'. Nunca fue 'pájaro de la bandada'. Basta con escucharlo. Es un 'pato criollo'. Lo 'tengo de pichi'.

"Y ustedes mis queridos miedositos. Que a nadie se le ocurra 'irse al humo' porque 'se arma la marosca'. Si le pude 'mandar al bombo' la reforma judicial al quía, si lo hago callar cada vez que osa criticar a los que 'se tragaron los vueltos', imagínense lo que no haría con ustedes, queridos chichipíos. Si 'hay bronca en el conventillo', sepan que soy la única que 'corta el fiambre'. Y a mí nadie 'me cuelga la galleta'. Tenemos muchos funcionarios inútiles 'como alpargata al barro'. No me vengan ahora 'con que el colchón no tenía lana'. Y si no les gusta verme al mando manejando este 'chubasco', 'cada carancho en su rancho' y 'andá que te cure Lola porque Hortensia está de licencia'".

