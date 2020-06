La educación y sus milagros posibles

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 00:00

Hoy, Fernanda Molina es una joven historiadora con una destacada trayectoria en los circuitos más exigentes de la academia local. Hace no tantos años era una adolescente del segundo cordón del conurbano que asistía a una escuela secundaria del primer cordón. Todo un abismo, en esta Argentina segregada, el que Fernanda debía atravesar desde su casa más que humilde en Rafael Castillo hasta las aulas donde concurrían chicos de Ramos Mejía o de Haedo que desplegaban ante sus ojos otros consumos, otros hogares, otro modo de saberse en el mundo.

Como suele pasar, un detalle en apariencia trivial hizo que la distancia entre clases la atravesara como uno de esos dardos que desgarran el corazón. Estaba en clase -callada, juiciosa, siempre la mejor entre los mejores alumnos- y escuchó la risa de un grupo de compañeros. Siguió el recorrido de las burlas y descubrió a una chica tan del segundo cordón como ella. La adolescente no hacía nada; estaba quieta y sentada en su pupitre, como todos. Pero de sus zapatillas se desprendía, ya seco, el barro que la delataba: venía del otro mundo, del territorio de los más pobres, de las barriadas sin asfalto, de las calles de tierra. Fernanda debe haber sentido uno de esos escalofríos que solo padecen los que saben cuán duras son las fronteras de clase. Miró sus zapatillas: no tenían barro. La calle por la que ella caminaba hasta tomar el colectivo estaba asfaltada. Desde ese día hasta que terminó el secundario la persiguió la obsesión de hacer ese camino y no otro; de siempre, siempre, saber muy bien dónde pisaba.

La historia de Fernanda forma parte de Barro seco , libro aún inédito de la doctora en Ciencias Sociales Alicia Méndez, al que tuve la fortuna de acceder. La investigadora, que hace unos años publicó El colegio , fruto de su trabajo sobre el Nacional de Buenos Aires, ahora se sumerge en las aguas de otras aulas y otras vidas: las de un grupo de personas nacidas en el segundo cordón que alcanzaron un éxito académico y profesional inesperado para las posibilidades que el sentido común adjudica a ese lugar de origen.

De todas esas historias, las más conmovedoras son la de Fernanda y la de Malvina Silba, socióloga nacida en los monoblocks de Ciudad Evita. Pertenecen a la generación más joven de quienes dan testimonio en el libro, y por eso mismo son las que mejor traducen el declive impiadoso de nuestro país. No es chiste, para ciertos sectores, el año de nacimiento. Las escuelas nacionales a las que pudieron asistir quienes rondan los 50 años dejaron de existir para los que vinieron detrás; ser pobre significa, para las nuevas generaciones, lidiar no solo con limitaciones económicas, sino también con el asedio de la marginalidad, la violencia, el deterioro urbanístico, la ausencia de algo crucial: un espacio tranquilo y silencioso para estudiar, un entorno amoroso con tiempo y recursos con los que acompañar ese estudio.

Para la sociología de la educación , en particular la europea, historias como las que se cuentan en Barro seco pertenecen al terreno de lo excepcional. Pierre Bourdieu y J. C. Passeron -así los cita Méndez- los llamaron "pequeños milagros": personas que ingresan a circuitos prestigiosos del saber pese a no provenir de los "buenos barrios", pese a no ser hijos de profesionales. Pese a no ser "blancos", se podría agregar, pensando en Fernanda, Malvina y su manera de reírse, recién ahora, de lo que significa portar piel oscura o llevar "el barrio en la cara".

Desde luego, los milagros no existen. Si algo hay en estas historias es una fenomenal dosis de tesón personal. Entornos familiares que hicieron carne eso que se resiste a ser mito: la idea del estudio como camino de superación. Y andamiajes institucionales que, aun con deficiencias y declives, siguen sosteniendo espacios de educación pública igualitarios y de calidad . Los milagros no existen, pero el barro seco que alguna vez fue vergüenza puede devenir en orgullo por todo lo caminado.