La enciclopedia de dos familias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2020 • 00:05

Habría que ser un maniático o un imprudente (o con mayor probabilidad las dos cosas) para tentar la descripción de una enciclopedia en 30 líneas. El consuelo de la vesania es que la magnitud de lo descripto no se queda atrás. Enciclopedia B-S (Periférica), de José Emilio Burucúa, cumple con las entradas de toda enciclopedia, una enciclopedia a la que no le faltan letras ni antes de la B ni después de la S: gobierna la voluntad de mostrar el modo en que las historias familiares (lejana de la heráldica) y la otra Historia condujo con sus causalidades secretas al encuentro de B y de S, Burucúa y Schreiber.

Dije que las causalidades eran secretas; Burucúa, nuestro mayor historiador del arte, nuestro docto, opta por el par facta y ficta; lo primero son los hechos, claro, lo segundo, no el fingimiento, sino las razones ocultas del encadenamiento. El homenaje a D'Alembert no disimula que no existe otro libro como éste (se le parece la serie De la misma llama, de Darío Canton). Se escribió con un propósito: que los nietos digan del autor que "no transcurrió del todo en vano por este mundo".

Conforme a los criterios de Más información