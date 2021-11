La exclusión y el fraude, en los cimientos de la historia electoral

Había que ser blanco, tener casa y un oficio conocido para conseguir trato de honorable. A los honorables que se ocupaban de certificar la honorabilidad de los otros no les caían bien los artesanos, los mestizos, los negros, los indígenas, los criollos pobres. Grupo que se hermanaba en una categoría fácil de identificar: la mayoría.

Temprano en el siglo XIX, contra lo que suele creerse, ya se votaba en estas tierras, pero con un sistema en el que la exclusión era protagonista. El fraude vino después. Hace exactamente doscientos años, en 1821, nacía el “derecho a votar”. Era para mayores de veinte. Bueno, mayores de veinte seleccionados. No había padrones sino inscripción previa, verbal, porque tampoco había documentos. Se estima que votaba uno de cada diez, la gente “más sana y principal”. Elite sólo masculina, desde ya.

Para los primeros fraudes, es conocido, lo que se hacía era anotarse en varias parroquias a la vez con nombres distintos. E so sucedió por ejemplo en 1874, cuando fue elegido presidente el treintañero Nicolás Avellaneda. Con los padrones apareció la depuración de facto: “éste vota”, “éste no vota”. O la famosa frase espetada al interesado con voz aguardentosa de patrón de estancia: “vos no, vos ya votaste”. Después el fraude se industrializó. Con un intervalo entre 1916 y 1930 (aunque en algunas provincias las prácticas fraudulentas nunca se interrumpieron) duraría hasta las elecciones de 1946.

“Yo creo que la causa original, fundamental, de todos los vicios políticos que han llegado a suprimir el régimen electoral de la República Argentina está en el fraude o en la simulación electoral”, decía al cambiar el siglo, cuando todavía faltaba el “fraude patriótico”, Carlos Pellegrini.

La historia electoral argentina está tan atravesada por la exclusión y por el fraude que si uno pone en perspectiva a nuestra democracia cuarentona -a esta altura más tenaz que joven- el segmento contemporáneo de comicios libres resplandece como oro en polvo. El sufragio universal, secreto y obligatorio, es cierto, tiene 109 años (la misma edad del naufragio del Titanic), pero sus primeras siete décadas, un juego de luces y sombras, fueron dramáticamente escarpadas.

Con justa razón una y mil veces el peronismo se denunció proscripto y perseguido entre 1955 y 1973. Menos retumba hoy, quizás, el recuerdo de la exclusión anterior, la del radicalismo. Los radicales, cuya fórmula fue proscripta por el repositor del fraude José Félix Uriburu, acopiaron una larga experiencia en abstenciones rebeldes antes de que ellos descubrieran que un inusual crecimiento del voto socialista podía querer decir que la táctica era imperfecta.

"En la Argentina hoy padecemos inequidades electorales basadas en viejos vicios, como el descarado uso de fondos y recursos públicos para la campaña oficialista"

La democracia incompleta era pendular y antinómica. Primero los conservadores excluyeron a los radicales, luego los radicales se arrogaron con exclusividad la encarnación constitucional, el peronismo excluyó a todo el resto y después vino el resto y ejecutó su revancha. Una cosa eran las alabadas reglas estructurales, como la ley Sáenz Peña o la propia Constitución del 53, y otra las reglas ad hoc, que impregnaban el hilo electoral con contaminaciones de la más variada especie. Desde la falsificación de resultados y la cruda manipulación de la voluntad popular hasta la ociosa exigencia de los militares a Frondizi de anular en 1962 las elecciones bonaerenses en las que había triunfado el peronista Andrés Framini, ociosa porque igual lo derrocaron. Incluso tuvimos un presidente, Roberto Ortíz, que después de haber sido encumbrado con un fraude escandaloso se entregó a la tarea de terminar con esa práctica. Intención trunca, desgraciadamente, debido a la diabetes que lo llevó a la muerte.

Veintiuna elecciones libres consecutivas en 38 años en un país con este pasado, más allá de los traspiés institucionales, de la propensión a retocar las reglas entre una y otra y de los desencantos que pudieran tenerse, representan una rutina para celebrar. Es un poco curioso que el gobierno al que le toca organizarlas venga de convalidar con su ruidoso silencio una farsa electoral en otro país latinoamericano, Nicaragua, donde antes de votar fueron puestos presos todos los candidatos opositores. En la Argentina hoy padecemos inequidades electorales basadas en viejos vicios, como el descarado uso de fondos y recursos públicos para la campaña oficialista, pero no parecen comparables con los de los regímenes autocráticos.

Las elecciones son, pues, un acontecimiento supremo de la democracia, como seguramente recitarán los políticos delante de cuanto micrófono se les acerque desde las ocho de la mañana y hasta la caída del sol, cuando las urnas balbucen sus primeras palabras. Se ha vuelto normal temer la renovación de trampas de envergadura parroquial sustentadas en el vetusto sistema de boletas de papel. La de mañana no será la excepción. Se puede esperar cierta cuota de denuncias cruzadas y quizás hasta se agite la neutrónica palabra fraude, apalancada por las prevenciones que despertaron los expertos operadores políticos Juan Manzur y Aníbal Fernández, cuyas incorporaciones al gabinete tras las PASO nunca terminaron de ser bien explicadas.

Ojalá ocurra como otras veces y el escrutinio definitivo, que es el único que vale, termine mostrando escasas diferencias con el provisorio, el de los nervios. Gracias al fraude sistémico, a la enorme experiencia histórica, si algo no falta en la sociedad son anticuerpos cívicos.