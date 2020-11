La fama es puro cuento, el prestigio, no

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 00:05

Envuelta en el eterno retorno de lo esotérico, a pocos metros del terraplanismo y de los negadores patológicos de la ciencia, crecen, como un peligro global, los enemigos de las vacunas.

No es un dato nuevo. El fenómeno se viene reflejando en muchos países con la reaparición de enfermedades contagiosas que habían sido derrotadas hace décadas. Son por lo general padres que no vacunan a sus hijos y generan desastres sanitarios ahí donde no los había.

La pandemia del coronavirus detonó el problema. Y, peor todavía, nuestra tan famosa grieta política, colabora para añadir dudas sobre la producción, compra y aplicación de vacunas.

El Gobierno no ha colaborado, precisamente. Al revés. Un día dijo que sería obligatoria y al siguiente lo negó. Tiró fechas de comienzo de operativos de vacunación cuando todavía no existe ninguna aprobada en ningún país.

Mientras llega el día en el que una o varias de las investigaciones sean reconocidas y se pueda producir por millones una vacuna, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, ya avisó que buscarán famosos para que promocionen la necesidad de vacunarse. Hubo un tiempo en el que era mejor tener prestigio que fama. Vizzotti cerró esa era.

