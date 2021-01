La familia del mago de México

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2021 • 00:05

En su Breve historia de la literatura argentina y latinoamericana (a partir de Borges) (Malba), Luis Chitarroni habla del libro El grafógrafo de Salvador Elizondo y despunta en lo que dice la reticencia. La desconfianza se justifica: hay en Elizondo una voluntad evidente (y no pocas veces lograda) se parecer inteligente, más inteligente que el lector, por lo menos. No podría decirse lo mismo de otro mexicano, Sergio Pitol. Su obra maestra, la llamada Trilogía de la memoria, que integran El arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena, es una memoria de lector que no se deja violentar ni por el autobiografismo, ni por el ensayo, ni por la ficción, mucho menos por el ingenio. De ellos, El mago de Viena es el que llega más lejos, que es lo mismo que decir que es el más íntimo. Dice Pitol: "Lo natural es que con el tiempo cada escritor reconozca pertenecer a una determinada familia literaria". La de Elizondo sería una, y la de Pitol y Chitarroni otra. ¿Cuál es esa familia? Lo sabemos también por Pitol, que cita a otro: la que desconfía de los escritores que no desconfían de sus propios libros.

