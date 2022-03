La fascinación de entender por qué el campo es el motor de la economía

“¿Cuánto cuesta?”, preguntó el expresidente Mauricio Macri antes de subirse a una cosechadora para que le tomaran unas fotos en su recorrida por Expoagro, la muestra agroindustrial que se realizó esta semana en San Nicolás. “Unos 580.000 dólares”, le respondieron.

La pregunta de Macri refleja la fascinación de buena parte de los políticos que visitan la muestra no solo para buscar popularidad sino también para entender un poco mejor cómo funciona el sector de la economía que genera más del 70% de las divisas que ingresan en el país por exportaciones.

Por Expoagro pasaron unas 100.000 personas, según cálculos de los organizadores. La mayoría son productores agropecuarios y contratistas, sin distinción de escala, dedicados a la agricultura, a la ganadería y a las economías regionales. No se pierden detalle de la maquinaria agrícola que exhiben fabricantes nacionales e internacionales y también recorren los plots (parcelas demostrativas) con soja, maíz y girasol, sembrados hace casi seis meses especialmente para la muestra y desarrollados por la industria de semillas. Cualquier mejora en la tecnología de las máquinas y de las semillas no solo puede representar un cambio en la economía personal del productor sino también en las cifras de la balanza comercial del país.

Ese interés se traduce en números. Según los organizadores de la muestra, las operaciones de venta de maquinaria agrícola superaron los US$1500 millones, en el tipo de cambio oficial. Es que también los bancos públicos y privados llegaron con ofertas agresivas de créditos. Detrás de esto, dicen los especialistas, está la falta de alternativas de inversión y los productores, con pesos en la mano, se vuelcan a la maquinaria.

Más allá de la economía, Expoagro sorprende por otras cosas. Es posible participar de una degustación de carne Brangus a cargo de los Petersen no por un mero show, sino para comprobar cómo los criadores de esa raza ganadera que está creciendo en el norte del país están trabajando para mejorar la calidad de los cortes. Y también se escuchan conversaciones sobre cómo enfrentar el cambio climático con el modelo argentino de la siembra directa, que no rotura los suelos, y captura carbono de la atmósfera.

"Otra curiosidad que se vivió en Expoagro fue la posibilidad de reunir en un ámbito de la agroindustria a políticos de diferente signo ideológico."

Pero no todas son rosas. Hay preocupaciones. A Expoagro fueron a hablar dirigentes rurales sobre la presión impositiva del Gobierno, por los derechos de exportación, los problemas de infraestructura y la inestabilidad de la economía. “Por los 10.000 millones de dólares extra que ingresó el campo el año pasado, por los buenos precios de las commodities, las reservas del Banco Central no fueron negativas”, recordó Bruno Ferrari, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario. Aun en la incertidumbre económica, otros especialistas que hablaron en las charlas de Expoagro, en carpas en las que a veces el aire acondicionado no funcionaba, destacaron que la Argentina tiene un rol esencial en el mundo para garantizar la seguridad alimentaria mundial, hoy amenazada por la invasión de Rusia a Ucrania, otro de los graneros del mundo. “Podemos producir 28 millones de toneladas de trigo”, dijo el productor y presidente de la entidad Argentrigo, Miguel Cané. En la última campaña se recolectaron 21,8 millones de toneladas.

En cuatro días y en las 52 hectáreas del predio donde se hace la muestra, el autódromo de San Nicolás, se vivió una síntesis de lo que es la vida en el campo. El sol pleno del primer día, se transformó en una lluvia de más de 60 milímetros en cuatro horas que llevó a los organizadores a suspenderla el miércoles al mediodía. Cuando ese mismo día paró de llover, se reacondicionaron los predios y los stands para que, al otro día, la muestra abriera sus puertas. A trabajar en el barro y a seguir.

Otra curiosidad que se vivió en Expoagro fue la posibilidad de reunir en un ámbito de la agroindustria a políticos de diferente signo ideológico. En la comida para los expositores, se lo podía ver al ministro del Interior, Wado de Pedro, al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, del PRO, en distintas partes del salón donde se realizó el encuentro, hablando sobre el mismo tema: cómo producir más para responder a la creciente demanda de alimentos a nivel global, sin descuidar el mercado interno. Fue allí que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, habló de la necesidad de “construir puentes”.

Como pocas veces ocurrió en ediciones anteriores, el pluralismo se vivió en el resto de la muestra. La recorrió sin problemas el gobernador bonaerense Axel Kicillof y fue saludado a cada paso el expresidente Macri. Y el diputado Javier Milei, después de dar una conferencia a sala llena, no paró de recibir pedidos para sacarse selfies. Acaso el campo está mostrando que se puede hacer un país diferente.