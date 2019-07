La felicidad de estar en el borde

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019

Si explicar los cambios en el arte -los motivos por los que una forma termina gastándose y es sustituida por otra- es ya un asunto estético muy arduo, mucho más lo es explicar esos cambios en el interior de la "obra" de un mismo artista. Suele hablarse de los períodos de un artista (basta pensar en Picasso o en Beethoven), pero no siempre resulta sencillo explicar la causalidad entre cada uno de esos períodos.

Carlos Arnaiz es un pintor (hay que usar esta palabra en su sentido más fuerte) y es además un pintor muy inquieto. La inquietud de un artista consiste en no resignarse a ningún lugar cómodo. Arnaiz no lo hizo nunca.

De un tiempo a esta parte, lo reconocíamos por sus colores exuberantes. Algunos veían flores en sus pinturas, pero en verdad hay en ellas la traducción a una forma visible de algo que no existe en la realidad. Ahora el color exuberante fue cediendo, como el agua cuando se retira de la orilla y deja a la vista otros objetos que la espuma ocultaba. No por nada, en una entrevista para el ciclo Técnica mixta del canal LN+, Arnaiz observó: "Hay una derivación en mis formas que viene del mundo marino".

Pero dije mal: no fue "cediendo"; el artista decidió tomar distancia del color y de su evidencia. A Arnaiz le gusta mucho el jazz (casi no escucha otra cosa y está muy al día), de modo que no vendría mal recordar una respuesta de Miles Davis. Cuando le preguntaron (tal vez en la década de 1970, cuando se había pasado a los instrumentos eléctricos) por qué ya no tocaba "My Funny Valentine" (una pieza que asociamos para siempre con él y con Frank Sinatra), Miles respondió: "Porque me salía demasiado bien". Esa respuesta encierra toda una poética de la honestidad, que en el arte no debe ser sino una fuga hacia adelante, y le cuadra muy bien al propio Arnaiz.

"Yo nunca dejé de hacer obras en blanco y negro. Lo que pasa es que yo no uso el blanco de marfil y el negro de titanio para hacer grises. Los tengo que aderezar. Calentarlo o enfriarlo".

El calor y el frío son una buena manera de entender los nuevos trabajos de Arnaiz -todos de este año-, que se exhiben ahora en la galería Jorge Mara-LaRuche. Hay una austeridad aparente que procede del origen de estos óleos sobre papel (un papel coreano que el artista, se diría, conoce desde adentro). Ese origen son unas carbonillas de hace unos años, cuya existencia Arnaiz había olvidado por completo. "Soy un hombre del carbón", dijo una vez. Nunca sabremos si el color dicta las formas o si sucede al revés.

Como sea, esas carbonillas formidables -casi miniaturas para quien está acostumbrado a trabajar con grandes formatos- piden ser miradas como caleidoscopio completo, con todas sus permutaciones incalculables.

Sí, algo cambió a partir del descubrimiento de esas miniaturas, algo que no es solamente el color (aunque sus grises sean verdaderamente inolvidables, algo que la naturaleza no conoce). Allí donde antes las figuras mantenían su autonomía dentro del mismo cuadro (como si fueran personajes necesarios de una obra de teatro que, sin embargo, no necesitan hablarse entre sí), los límites entre las formas tienden ahora a confundirse: ya no sabemos en qué punto empieza cada una porque la pincelada invade y solapa.

Arnaiz es discreto, pero muy generoso con el espectador; también lo es para pensar aquello que hace, si bien el primer impulso es sensorial: la teoría llega siempre después; no tarde, sino después. La teoría (la contemplación razonada de lo que se hizo) es justamente lo que hace posible el cambio. Hablé con él los otros días: "Estoy en el borde de algo", me dijo. "Algo distinto que no sé qué es va a pasar".

¡Quién pudiera sentir esa especie de felicidad artística!