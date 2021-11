La guerra de los micrófonos

Micrófonos y expresidentes, por lo visto, resultan una pésima combinación. El viernes, esa pareja desavenida tuvo un forcejeo con el entorno de Cristina Kirchner. El día anterior, más grave aún, el infeliz encontronazo fue con Mauricio Macri, sin mediación de nadie.

Más allá de las circunstancias particulares de cada episodio, que analizaremos a continuación, lo cierto es que funcionan como una inquietante metáfora sombría que escenifica el constante chisporroteo áspero y pendenciero que existe entre algunos poderosos y el periodismo.

Las culpas están repartidas, pero el mayor esfuerzo de ejemplaridad para que hechos de este tipo no se repitan y puedan ser prevenidos de manera más ordenada, tendrían que hacerlo quienes han ocupado la primera magistratura del país. Si se lo proponen, no debería ser tan difícil de lograr.

Si lo ocurrido en menos de 24 horas con los dos últimos exjefes de Estado puede funcionar como metáfora del trámite habitualmente traumático de las relaciones entre la prensa y quienes tuvieron en sus manos las riendas del país, la desprolijidad y el barullo que suele rodearlos en circunstancias como las vistas habla también de la improvisación y del azar (amén del tema de la seguridad librado a la buena de Dios) con que ellos dejan librado aspectos tan cruciales. ¿No deberían sus propios séquitos preparar y cuidar cada una de estas apariciones públicas, para prevenir eventuales imprevistos? Si han decidido dejar muy displicentemente que las circunstancias resuelvan en cada ocasión, no se quejen después de los resultados.

A los movileros no se les puede pedir demasiado. Trabajan en condiciones sumamente adversas y su misión es tratar de conseguir alguna declaración al paso de quien, por lo general, está llegando o retirándose de un lugar de manera apresurada y sin demasiados ánimos de hablar. Esos fueron los casos de los expresidentes Macri y Kirchner. Igual, los jefes y editores de esos cronistas deberían repensar si no se viene degradando, desde hace algún tiempo, ese tipo de cobertura callejera.

Para prevenir contagios de Covid y respetar la debida distancia, durante los peores momentos de la pandemia, los movileros comenzaron a usar largas varillas o cañas con sus micrófonos amarrados a la punta. Su utilidad ahora también se ha extendido para acortar distancias físicas entre el periodista y la figura de interés, como sucedió con los casos mencionados.

Por su tamaño y largo están en condiciones de invadir con mayor facilitad el mínimo de distancia que una persona está dispuesta a soportar. Y ese efecto se multiplica cuando es agitado, con movimientos de aproximación y de alejamiento, por el cronista que lo empuña, a veces hasta involuntariamente ya que la presión de otros colegas y los nervios del momento también agregan lo suyo. No resulta extraño que quien vea acercar bruscamente dichos elementos a su rostro pueda sentirse intimidado y reaccione.

Hasta ahora no se han tenido que lamentar golpes o heridas provocados por esos accesorios, pero en cualquier momento podría suceder. Hablamos de efectos no queridos e involuntarios, producto de errores o forcejeos como los que se dieron frente al tribunal de Dolores, donde Mauricio Macri había sido citado, o en la puerta del domicilio particular de Cristina Kirchner, a su salida hacia el sanatorio Otamendi para ser intervenida quirúrgicamente.

Es de esperar que no, pero bien podría ocurrir también que entre el remolino de cronistas profesionales, algún día intente mimetizarse alguien con los mismos elementos, pero que termine usándolos para atentar contra personalidades, como las mencionadas o cualquier otra, golpeándolos.

Un simple caminito, con vallas a cada lado, al menos emprolijaría más el asunto, o una pequeña capsula humana que proteja a figuras de relieve institucional, formada por colaboradores estrechos o custodios, de manera tal que no sea esa personalidad la que deba luchar para esquivar los micrófonos, si así quisiera hacerlo, aliviaría un poco las cosas.

Macri explicó que sintió que se le venía encima la varilla que sostenía en la punta al micrófono de C5N y, tal como se ve en varios videos que circulan, la aferró para frenarla. Al seguir avanzando sin soltarla, su mano se fue deslizando por la caña hasta desenganchar el micrófono, que su mano tomó y soltó segundos después. Si eso fue un error o algo premeditado es un debate que quedó superado por las disculpas formales posteriores que presentó.

Otra alternativa podría haber sido informar a la prensa con anterioridad de que no iba a realizar ningún tipo de declaración periodística al llegar, pero que brindaría a la salida una breve conferencia de prensa (por ejemplo, de no más de cinco o seis preguntas) en un salón o bar cercano al juzgado para que allí sí los medios pudiesen desplegarse con mayor comodidad y el expresidente expresarse de una manera acorde a la alta investidura que desempeñó. Hubiese sido de gran impacto ya que las señales de noticias lo habrían transmitido prácticamente en cadena voluntaria.

Más absurdo todavía resultó el episodio con Cristina Kirchner, a primerísima hora de la mañana del viernes. ¿Qué pretendían los cronistas que la vicepresidenta declarara camino a una clínica por un tema de salud personal? Sus custodios espantaron, como si se tratara de molestos mosquitos, los micrófonos que pujaban por llegar lo más cerca posible del rostro de la alta funcionaria.

Si el jueves, el micrófono que cayó fue el de C5N, en una noticia relacionada con Macri, el viernes, el que terminó en el piso fue el de TN, en una información relacionada con Cristina Kirchner. Otra alegoría bien lineal. Como aquella de 2003, cuando una cámara se estrelló contra la frente de Néstor Kirchner en su primer día como presidente. Empezaba entonces un período de relaciones tempestuosas con el periodismo que aún continúa. Ojo con insistir con tantas metáforas porque suelen hacerse realidad.