La imagen le gana a veces a la música

9 de enero de 2021

Reconocemos a Herbert von Karajan como un director de palabra escasa y gesto austero. Pero no hay penuria: de eso poco lo extraía todo. Lo cuenta Seiji Ozawa, uno de sus discípulos: "Lo último que dirigió fue El caballero de la rosa. Yo estaba muy cerca de él y de principio a fin tuvo los ojos cerrados.En la parte final en la que cantan las tres mujeres, ellas cantaban y miraban fijamente al maestro, pero él no abrió los ojos en ningún momento".

Pero cuando quería el maestro podía hablar bastante, como en Karajan. Las más recordadas confesiones del "maestro de los maestros" (Arias Montano), sus conversaciones con Richard Osborne. Hay ahí una anécdota insólita. Karajan, pionero en la filmación de conciertos y óperas, cuenta: "Recuerdo una experiencia extraordinaria con la película Apocalipse Now. La secuencia de los helicópteros tiene música, pero me había absorbido tanto la imagen de Coppola que me die cuenta horas después qué música era". Sí, era la "Cabalgata de las valquirias", de Wagner, que desde luego, igual que todo ese drama, Karajan dirigió innumerables veces.

