La mayor estafa del mundo

5 de octubre de 2020

Antes de que la pandemia obligase a mantener a niños y adolescentes alejados de las aulas, 1.500 millones de niños y jóvenes en todo el mundo acudían a edificios conocidos como escuelas o colegios. Allí pasaban horas en salones donde adultos intentaban enseñarles a leer, a escribir, matemáticas, ciencias y más. Esto costaba el 5% de todo lo que produce la economía mundial en un año. Una gran parte de este dinero se perdía. Y un costo aún mayor es el desperdicio del tiempo de esos 1.500 millones de estudiantes que aprendían poco o nada que les fuese a ser útil para moverse eficazmente en el mundo de hoy. Los esfuerzos que hace la humanidad para educar a sus niños y jóvenes son titánicos y sus resultados son patéticos.

En Kenia, Tanzania y Uganda, el 75% de los alumnos de tercer grado no sabe leer una frase tan sencilla como: "El perro se llama Fido". En la India rural, el 50% de los alumnos de quinto grado no puede restar números de dos dígitos, como 46-17, por ejemplo. Brasil ha logrado mejorar las habilidades de los estudiantes de 15 años, pero al actual ritmo de avance les llevará 75 años alcanzar la puntuación promedio en matemáticas de los alumnos de los países ricos; en lectura, les llevará más de 260 años. Los resultados de las pruebas de conocimiento a estudiantes en México y la Argentina también son pobres.

Estos y otros datos igual de desalentadores están en un Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial. El mensaje del informe es que escolarización no es lo mismo que aprendizaje. Ir al colegio y obtener un diploma no quiere decir que ese estudiante haya aprendido mucho. La buena noticia es que los progresos en escolarización han sido enormes. Entre 1950 y 2010, el número de años de escolaridad completados por un adulto promedio en los países de menores ingresos se triplicó. En 2008, esos países estaban incorporando a sus niños a la educación primaria a la misma velocidad que lo hacían las naciones de mayores ingresos. El problema ya no se trata de que niños y adolescentes no puedan ir a la escuela, el problema es que, una vez llegados allí, no aprenden. Más que una crisis de educación, lo que hay es una crisis de aprendizaje.

El Banco Mundial enfatiza otros mensajes: la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia. Los más pobres son quienes más sufren las consecuencias de la baja eficacia del sistema educativo. En Uruguay los niños de sexto grado con menores niveles de ingresos fracasan en matemáticas cinco veces más que quienes provienen de hogares más ricos. Lo mismo sucede con otras naciones. El estudiante promedio más pobre tiene un peor desempeño en matemáticas y lenguaje que el 95% de los estudiantes en los países ricos. Todo esto se convierte en una maquinaria que perpetúa y aumenta la desigualdad, fértil caldo de cultivo para conflictos de toda índole.

Las razones para esta bancarrota educacional son múltiples, complejas y no plenamente entendidas. Van desde el hecho de que muchos de los maestros y profesores son tan ignorantes como sus estudiantes y que sus niveles de ausentismo laboral son muy altos, hasta que los alumnos sufren de malnutrición o no tienen libros y cuadernos. En muchos países, como México o Egipto, los sindicatos de trabajadores educativos son formidables obstáculos al cambio y, con frecuencia, la corrupción en el sector es alta. Partes importantes de los sustanciales presupuestos para la educación no benefician a los estudiantes sino a los burócratas que controlan el sistema o a los líderes sindicales.

¿Qué hacer? Lo primero es medir. Por razones políticas, muchos países se resisten a evaluar de manera transparente a sus estudiantes y profesores. Y si no se sabe qué estrategias educativas funcionan y cuáles no, es imposible mejorar. Lo segundo es comenzar a darle más peso a la calidad de la educación. Si bien es políticamente atractivo anunciar que un alto porcentaje de los jóvenes de un país van al colegio, eso no sirve si la gran mayoría de ellos aprende poco. Tercero: empezar más temprano. Cuanto más mejore la educación a edades tempranas, más capaces de aprender serán los estudiantes de primaria y secundaria. Cuarto: usar la tecnología de manera selectiva y no como una solución mágica. No lo es.

La pandemia agravó estos problemas. Ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para súbitamente dar educación a distancia a todos sus estudiantes. La improvisación en este campo es solo superada por la confusión de los maestros, y esta, por la desesperación de los padres. Los países de menores ingresos no están condenados a que sus jóvenes no aprendan. Corea del Sur era en 1950 un país devastado por la guerra y con altos índices de analfabetismo. Pero en solo 25 años logró crear un sistema educativo que produce algunos de los mejores estudiantes del mundo. Entre 1955 y 1975 Vietnam también sufrió un terrible conflicto. Hoy sus estudiantes de 15 años tienen el mismo rendimiento académico que los de Alemania.Sí se puede. ¿Nos obligará la pandemia a repensar cómo educamos a nuestros jóvenes?

