La miniatura y la grandeza (Beethoven, segunda parte)

18 de junio de 2020

La semana pasada, el pianista Paul Lewis dio en el Wigmore Hall un maravilloso recital que se transmitió por streaming y que incluyó la Sonata opus 27, n° 2, "Claro de luna" , de Beethoven , y la Sonata en sol mayor D. 894 , de Franz Schubert. (Volvió a comprobarse, de paso, lo hermosa que es una sala vacía, sin sociabilidad impuesta ni aplausos). Tras la sonata de Schubert, la única persona en la sala, el presentador de la BBC Martin Handley le pide a Lewis que toque algo más (en realidad la pieza de programa ya estaba anunciada), y él responde que tocará la Bagatela opus 126 n° 5 , de Beethoven, porque está en la misma tonalidad que la sonata recién concluida y porque, además, tendría una "sentimiento nostálgico schubertiano". El comentario de Lewis, pianista de una inteligencia acerada, daría bastante que hablar. En principio porque, a pesar de la admiración sin reticencias que le profesaba, Schubert le debe bastante poco a Beethoven. Algo sin embargo conecta su sonata con las bagatelas.

Cuando comentó la Sonata D. 894 , que era su preferida entre todas las de Schubert (entre todas las de Schubert que alcanzó a conocer) Robert Schumann no escatimó elogios: "La más perfecta en forma y espíritu; aquí todo es orgánico, todo respira como la vida misma". Schumann, que (es triste decirlo) nunca entendió del todo a Schubert, aquí acierta, y ese acierto aproxima la sonata a las bagatelas, que Beethoven concibió como un "ciclo", es decir, algo también orgánico.

En su estudio sobre Beethoven de la década de 1910, Paul Bekker le dedica una consideración bastante escasa a ese ciclo del opus 126. Constata que, tras la última sonata, después de los cuartetos de cuerda y del proyecto de una décima sinfonía, el interés por el piano no se había extinguido. Habla Bekker de "la refinada técnica de la miniatura del Beethoven tardío".

Fue el filósofo Theodor W. Adorno quien, en un par de páginas, definió el alcance de las Bagatelas opus 126; son para él un ejemplo de una "rara contracción y tendencia a lo inorgánico" que es propia de "su secreto más íntimo". La contracción es cierta, la condición "inorgánica", no; ya en su descripción de cada pieza saltan las conexiones. Evidentemente es algo paradójico, puesto que esta integración sobreviene por la vía del contraste. Habría por eso que dejar de concebir las bagatelas como simple floración de lo que el propio Adorno llamó "estilo tardío". Cada vez es más claro que no hay varios Beethoven (el temprano, el medio, el tardío); es un solo estilo cuya prefiguración se advierten desde el final y el propio compositor ya llevaba dentro de sí acaso sin saberlo o sabiéndolo oscuramente.

En una de sus Bagatelas opus 33 , Beethoven puso la indicación, bastante escandalosa por lo insidiosamente ambigua, de quasi parlando. La primera y la tercera bagatela del opus 126 siguen la forma tripartida de un Lied , la canción de cámara alemana, y su melodía inicial no podría realmente ser más cantábile. Hacia atrás, esto evoca A la amada lejana, que era también un ciclo de conexiones muy firmes, y, hacia delante, al modo en que la expresión musical adopta (o pretende adoptar) una determinación individual, como sucede en movimiento coral de la Novena sinfonía .

Lewis, a quien es imprescindible escuchar, tiene tal vez razón con la "nostalgia" de esa quinta bagatela. Pero la nostalgia de Beethoven tiene una meta muy clara: una etapa anterior del estilo que se perdió, que se quiere inmodificada. La nostalgia de Schubert, en cambio, no sabemos bien cuál es, no tiene objeto, y no sabemos si está en el pasado o en el futuro.

