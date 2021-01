La moralidad de la mafia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2021 • 00:05

Desde hace décadas, la lectura de la sección política-policial de los diarios me lleva a repetirme la misma pregunta: ¿por qué tantos gobernantes y empresarios de todo el mundo, después de haber hecho todo tipo de negociados, de haber esquilmado a sus prójimos, estafado a países enteros, asesinado, infringido leyes para acumular más poder y dinero, no dejan de robar y mentir. Con el botín ya conquistado, ellos y sus descendientes hasta la cuarta generación podrían vivir en un lujo obsceno, sin embargo, siguen estafando.

El 7 de noviembre de 2020, murió en París, casi centenario, el psicoanalista egipcio Mustapha Safouan, uno de los pensadores más profundos, prestigiosos y éticos del mundo intelectual europeo. Saphouan, radicado en París, fue el puente perfecto entre dos culturas. Escribió La sexualidad femenina, Estudio sobre el Edipo y La palabra y la muerte, entre otras obras. Apenas terminó la Segunda Guerra, se trasladó a Francia donde permaneció hasta 1951. Regresó a su patria por cinco años y, en 1956, se instaló definitivamente en París. Se lo consideraba el discípulo más destacado de Jacques Lacan.

Entrevisté a Safouan en París en 1996, poco antes de que viajara a la Argentina, invitado por la Escuela Freudiana de Buenos Aires, para dictar un seminario sobre ética y psicoanálisis. Conviene poner en contexto político esa entrevista: el presidente de la Argentina era Carlos Menem; el de Francia, Jacques Chirac, y el poderoso magnate de los medios, Silvio Berlusconi, acababa de desempeñarse por primera vez como primer ministro. Los tres serían condenados por corrupción. Voy a transcribir y a glosar algunas de las frases proféticas que dijo el psicoanalista egipcio acerca de las razones "espirituales" por las que los corruptos no pueden dejar de seguir delinquiendo. La vigencia de sus palabras parece ser eterna.

Saphouan utilizó una parábola para ilustrar su pensamiento sobre la necesidad psicológica y moral de ciertos personajes de infringir la ley. Un general que ha ganado una batalla se repone al pie de la montaña que conquistó, levanta la cabeza y ve en la cima a alguien que no conoce; se pone furioso y sube la ladera para luchar contra el usurpador. Le pregunta quién es. El desconocido le responde con otra pregunta: "¿quién es tu superior?" "El rey", le contesta el general, "¿Y quién está por encima del rey", vuelve a preguntar el extraño? "No hay nada por encima de él", dice el militar. "Yo soy esa nada", concluye el forastero. Por encima del poder terrenal está precisamente esa "nada" de la que nos olvidamos.

Dijo Safouan: "Cuando uno se coloca en la cumbre de la montaña y pretende ser la nada o la razón, entonces ha convertido su capricho en ley. Hay un territorio ambiguo donde el gusto por el poder tiene algo de psicótico. Uno se asombra de que los mandatarios que infringen las normas establecidas puedan convivir con su conciencia. En realidad, ese tipo de personaje no siente culpa: hay en ellos un mecanismo muy extraño que de algún modo funciona, en una escala mínima, en todos nosotros. Se produce en ellos una confusión entre sus demandas y su deseo."

¿Cuál es la diferencia entre demanda y deseo? El deseo nos pone frente a lo más profundo de nosotros mismos y, por lo tanto, también frente a la muerte; mientras que la demanda busca una satisfacción concreta, casi caprichosa, que nos desvía del deseo y nos ayuda a evadirnos de la asunción de nuestra mortalidad. Alguien con mucho poder puede tratar de cumplir todas sus fantasías pasando por encima de la ley y, de ese modo, se crea la ilusión de ser omnipotente y dueño de la verdad, con lo que se oculta el hecho de ser mortal. La élite del poder mafioso no lucha para ganarse la vida, lucha para ganarse la inmortalidad del Todopoderoso.

Sobre la ley y la demanda, dijo Safouan; "La voluntad personal o de un grupo, transformada en ley, da origen a una estructura mafiosa, es una familia perversa. La gente demanda cada vez más, pero desea cada vez menos. Al hacer de su voluntad la ley, la culpa no existe para los poderosos, la verdad tampoco, no tienen ninguna dificultad en seguir infringiendo las leyes antes establecidas, y creando otras que satisfagan sus demandas. Por el contrario, necesitan quebrantar cada vez más leyes para alejarse de lo que les recuerde la muerte. Lo terrible es que muchos de los que despotrican contra las injusticias están de acuerdo con lo que hace posible la existencia de las mafias, es decir con la eterna persecución de espejismos que les oculten la finitud. Evidentemente la elite mafiosa no delinque por una necesidad material, por el contrario, podríamos decir que lo hace por razones "espirituales": para ganar la tranquilidad de sus conciencias porque así se sienten impunes".

