La muerte de un escritor en manos de un escritor

26 de diciembre de 2020 • 00:05

Los últimos días suelen ser ejemplares, anotaba Luis Chitarroni en el prólogo a una antología cuyo título lo decía todo: La muerte de los filósofos en manos de los escritores. La aserción es dudosa no por la autoridad de nuestro escritor sino por la frecuencia, o la falta de ella, supuesta en el verbo "soler". ¿Qué sería lo ejemplar? La continuidad de la filosofía en la vida, aunque no lo inverso, válido para el santo. Los escritores quieren ver muertos a los filósofos que no pudieron ser, pero más quieren ver muertos a los otros escritores.

El pintor Jean Gigoux, amante de Madame Hanska, la mujer de Balzac, le contó a Octave Mirbeau una historia. Balzac estaba muy enfermo. El 18 de agosto de 1850, el médico Nacquart lo desahució ("No pasa de esta noche"). Esa misma noche llegó Gigoux a su encuentro con Hansk; la encontró ya maquillada, peinada y con "los brazos desnudos". Nada impidió el encuentro de los amantes, ni siquiera los estertores de Balzac. Al contarle su historia a Mirbeau, Gigoux quiso expiar su culpa. Al escribir La Mort de Balzac, Mirbeau fue un secretario aplicado y jovial

