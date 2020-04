La nueva conjura de los necios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de abril de 2020

No resultó infrecuente escuchar y leer en estos días frases del estilo: "Qué bien estábamos cuando estábamos mal". O la variación defectuosa: "Al final no estaba tan mal la vida que teníamos". Ese pensamiento es la marca y la condena del necio. Ni ellos, los necios, ni nadie estaban bien, pero vivían como si lo estuvieran, que es algo un poco bastante distinto.

Hace unos diez días, el escritor David Rieff tuvo los reflejos de recordar un pasaje muy breve de una entrevista que le hicieron al filósofo Theodor W. Adorno en el semanario Der Spiegel, acaso en los años sesenta. "Profesor Adorno -le dice el periodista-, hace dos semanas el mundo parecía todavía en orden.". "Para mí no", fue la respuesta terminante del filósofo. No hacía falta tampoco ahora mucha perspicacia para darse cuenta de que las cosas venían en falsa escuadra.

¿Pero en qué consistía ese desorden actual que para algunos era sin embargo tan digno de ser vivido? En la trivialidad. La trivialidad de las relaciones calculadas, de la vanidad seductora, de la figuración, la trivialidad de un modo de existencia sostenido en la pura exterioridad.

Frente a la crisis y la reclusión , se comportan en estos días como el adicto en abstinencia: nerviosos, impacientes, más vulgares que nunca. Padecen penosamente la ausencia del olvido de sí mismos; un olvido ambiguo que consiste en ponerse a sí mismos en una vidriera para que los demás los miren y para que ellos mismos se observen como si no fueran ellos. Qué oportunos serían los versos irónicos del poeta Wilhelm Busch: "Cuando se tiene la fama perdida/ empieza la buena vida". Sin embargo, desesperados, se alegran mutuamente con chistes malos y escriben cuentitos en redes sociales. Sobre todo, se ilusionan con volver al tiempo ido.

A propósito de la actividad, el cantante Nick Cave, alguien insospechado de cualquier arabesco filosófico, hizo circular esta semana una especie de respuesta pública al requerimiento de dos personas que lo interrogaban sobre su estrategia para sobreponerse a la cuarentena. Contra toda previsión de sus interlocutores, contestó Cave: "De pronto, el acto de escribir una novela, un guión o una canción me parecen gratificaciones de una época extinguida. No es para mí un momento para enterrarse en la creación. Es un momento para sentarse en el asiento de atrás y aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre cuál es nuestra función: para qué estamos aquí como artistas". Algo más también: "Hay otras formas de compromiso. Un correo electrónico a un amigo, una llamada telefónica a un padre o hermano, una palabra amable a un vecino, una oración por los que están en la línea de fuego. Estos simples gestos pueden unir al mundo, conectándonos a todos, para que cuando salgamos de este momento estemos unidos por la compasión, la humildad y una mayor dignidad".

La pregunta que Cave dirige a los artistas puede generalizarse a todos los hombres. ¿Para qué estamos acá? ¿A quién o a qué servimos? Tendríamos que agradecer este doloroso memento mori. La casualidad de que, en este hemisferio, la cuarentena se solapara con la cuaresma no debería tampoco pasarse por alto. El tiempo por excelencia de penitencia y conversión parece tener ahora un alcance mayor, ya se sea o no religioso. Esa palabra, "conversión", sigue siendo casi escandalosa, y lo es porque no pide un pequeño ajuste (la "sintonía fina" como dicen algunos) sino un auténtico y radical cambio de sentido.

Quienes dicen "Qué bien estábamos cuando estábamos mal" son los mismos que se consuelan con la consigna "Esto también pasará". La idea es muy zafia: sí, evidentemente, pasará. Lo que esa pregunta no trae consigo (porque no es conveniente formularla) es qué pasará con los que no pasen. Una opción es recuperar ese espesor, esa consistencia que conduce, para decirlo con las palabras del músico, a la compasión, la humildad y la dignidad. La otra es entregarse al barato uso emocional de " Como la cigarra".

