La paradoja de la kermés electoral

Las escenas de estos días sugieren que estamos ante la desarticulación de un mito. Paradójicamente, quienes se beneficiaban de él están haciendo lo imposible por socavarlo. No solo mediante la gestión de gobierno, sino también con la kermés electoral a cielo abierto en que han convertido al Estado. De la gran piñata llueven subsidios, planes, jubilaciones anticipadas, bicicletas y cocinas al ritmo enloquecido del Plan Platita. Están dispuestos a llevar al país al abismo en el intento de ganar los votos que necesitan para mantenerse en el poder. Por efecto de la desesperación, lo que antes se veía como una dádiva hoy se muestra como lo que en verdad es, un soborno que se paga con una heladera y la ilusión de una Tierra Prometida que nunca llega. Según parece, esa contraprestación no alcanzaría. Devaluada, oxidada, huele a estafa. Quienes la reciben siempre acaban perdiendo y están cada vez peor. Como el dólar, hoy sus votos cotizan más alto.

Es un espectáculo inédito. Las facciones que integran el Gobierno recelan entre sí mientras miden con qué cuota de poder podrían quedarse si la nave que los trajo hasta aquí se endereza y no se va a pique. Algunos, ingratos o faltos de fe, están pensando en saltar por la borda en procura de un mejor madero al que aferrarse. No hay en el oficialismo otro plan que sobrevivir al 14 de noviembre y la única receta es desplegar un clientelismo explícito que atrasa medio siglo. Pero hay un problema: hoy no funciona lo que funcionó ayer. El contraste entre la obscena prosperidad de intendentes, gobernadores, mandatarios y funcionarios de toda laya y la pobreza creciente de una sociedad exhausta y desprotegida es tal que, en el balance, cada maniobra clientelista que perpetran no les suma votos, sino que se los resta.

La carencia no afecta la dignidad de las personas. Y son muchos los que no se dejan engañar. Así lo reflejan el resultado de las PASO y el testimonio de tantos que, en medio de la necesidad, aceptan la ayuda con trampa que les extienden, pero sin caer en la trampa. Venga la cocina, venga la compu, pero el cartelón del Frente de Todos queda enrollado en un rincón y al cuarto oscuro no me acompaña nadie. Los campeones del voto cautivo ven cómo, cada vez más, el pez se queda con el señuelo pero no se traga el anzuelo. Es mucha la bronca y la impotencia acumulada. Y muy larga y evidente la mentira.

Esa dignidad contrasta con la falta de principios de las facciones del peronismo que se han unido para preservar el poder mientras se lo disputan entre sí. El instinto asesino, de todos modos, se subordina a la urgencia de ganar en noviembre cueste lo que cueste. Hay que hacer lo que esto demande y eso se nota. Un día dicen una cosa y al siguiente, la contraria. Ahora se odian, al rato se quieren. Sin embargo, son coherentes: dentro del magma en ebullición en el que gobiernan prima la misma forma de relación que buscan imponerle a su base de votantes: la sumisión basada en el miedo y la dependencia. La debacle y la desorientación se deben en parte a que el miedo también ha dejado de ser lo que era. Afuera y adentro. Tampoco Cristina Kirchner es ya la misma.

Se está incubando la próxima encarnación del peronismo ante el eclipse inesperado de la presente, pero sin que nadie tenga en claro dónde está el poder, que en esas huestes todo lo ordena. “Flota el fantasma de la conspiración en el Gobierno”, observa el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti en una entrevista publicada hoy en el suplemento Ideas de este diario.

En medio de esta zozobra, Cristina se juega su suerte política o, para ser precisos, la garantía de su impunidad y el destino de sus causas judiciales. El gimnástico y feudal Juan Manzur, llegado de una Tucumán donde los votos se pagan en físico, también apuesta fuerte: aspira a que del zafarrancho pueda salir derechito y sin mácula como candidato a presidente en 2023. Lo mismo pretende, agazapado, el ubicuo Sergio Massa. Incorregibles, deberían corregir al menos sus viejas prácticas, si aspiran al éxito. Porque lo que parece estar implosionando, más que un partido, más que el relato, es la Argentina inviable que las políticas corporativas, clientelistas y extractivas del peronismo han delineado durante los últimos 70 años con la ayuda de una sociedad que acompañó la aventura. No se puede seguir sacando de donde ya no hay.