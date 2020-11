La paz también se siembra

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 00:00

Pese al clima de estos tiempos, creo que es fantástico saber cosas, datos, memorizar información. Primero, porque la memoria es como un músculo. Más se la ejercita, más vigorosa se vuelve. Cualquiera que haya estudiado las endiabladas lenguas clásicas o la anatomía humana, en la carrera de medicina, sabe de lo que hablo. Luego de esos años de boot camp neurológico, basta leer una vez un texto para retener números, fechas y nombres.

Ahora bien, suele despreciarse -está tan de moda despreciar- el valor de la memoria. Pero hay algo más. El saber es una forma de percepción. No abundaré, porque ya lo he puesto por escrito con más precisión antes, pero conocer el nombre, el origen y las características de los árboles, las constelaciones o los hechos históricos transforman nuestra visión de la realidad. El mismo cielo que pasa inadvertido para el que no sabe de nubes le dice al hombre campo que viene una tormenta. Y, definitivamente, es mucho más difícil engañar al que sabe que al que no. Con una vuelta de tuerca.

El otro día, desde mi jardín, oí la conversación de un agente inmobiliario con sus clientes. Les explicaba que, como era obvio (lo de obvio es grave; nada lo es), por el recorrido del sol, en la galería siempre tendrían sombra. Nadie le discutió eso. Pero era una afirmación no solo falsa, sino que de haber sabido un poco más, habría vendido mejor. Por la orientación de esa casa, debería haber agregado que, en invierno, cuando el sol se mueva al norte y llegue el frío, los rayos benéficos inundarán la galería y entibiarán el living, lo que será confortable y, además, económico; consumirán menos en calefaccionar. Este pequeño evento me reveló de nuevo que el saber es una forma de la percepción. Pero insistimos en que todo está en Internet.

Al mismo tiempo, la crónica diaria me ha hecho pensar que hay ciertos conocimientos básicos para la vida en sociedad que, salvo quizás por alguna excepción, no figuran en los programas de estudio. Por ejemplo, cómo resolver un conflicto sin recurrir a la agresión y la violencia. Esta es también una destreza que se entrena. Nuestros impulsos más reptilianos nos incitan a destruir al rival. Solo que no somos reptiles. Por eso es posible relajarse, sonreír y pensar. Luego, plantear un argumento que refuta lo que sostiene el otro, y así, en un debate sin gritos ni chicanas. No critico la vehemencia, pero el odio nos está consumiendo.

Tan es así que contradecir hoy con argumentos racionales y voz calma los aullidos de alguien que está furiosamente convencido de algo (no importa qué) conduce a que el sujeto se encolerice todavía más y nos amenace con la violencia física. Lógico: se siente un papanatas. Lo que me lleva al siguiente punto.

También se aprende a pensar. El que se violenta en un debate así, sobre todo cuando el rival es cortés y no levanta la voz, no solo no sabe perder, sino que tampoco sabe pensar. Una destreza más que se entrena, y ojala se enseñara desde temprano. Tal vez no impartiríamos en los primeros años de la primaria el Discurso del método, de Descartes, o la Lógica Simbólica, de Irving Copi. Pero soy de hablar mucho con los chicos y sé que tendemos a subestimarlos. Con frecuencia discuto con ellos asuntos como la aerodinámica de un avión de papel o cómo forman fila las hormigas, y me asombra cuánto más confortables se sienten con el razonar que con el agredir. (Dicho sea de paso, uso discutir en su primera acepción; tan impregnados estamos de agresión que este hermoso verbo posee una fuerte carga negativa.)

No menor es el papel que juega la familia, claro. Si el diálogo racional es la regla (pretender que no salten chispas cada tanto sería candoroso), el resultado será muy diferente de si los conflictos se resuelven por medio de la agresión y la hostilidad.

Pero la familia no es un fenómeno aislado. Podemos privilegiar la razón, el respeto y la negociación civilizada. O podemos optar por el alarido, el piedrazo, las fake news y la descalificación. Ya sabemos adónde conduce ese camino. Quizá deberíamos plantearnos seriamente empezar a sembrar la paz. Pronto, porque llevará décadas cosecharla.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS