La peor devaluación

Lo que llamamos inflación es en realidad algo más siniestro. Aparte del aumento de precios, que es el efecto que naturalmente (y con una ayudita de los responsables de la economía) asociamos con esta palabra, la inflación es también que el dinero (el argentino, en este caso) va perdiendo valor. Cuanto más valor pierde, menos significativo es un billete de la moneda local. Y así.

Pero no es la única devaluación que estamos atravesando. Ni mucho menos la peor. El crimen del kiosquero en La Matanza viene a sumarse a una sobrecogedora lista de personas que no solo son asesinadas intencionalmente –en esa estadística, la Argentina figura, según las Naciones Unidas, en el puesto 69, entre el peor de la tabla (El Salvador) y el más aventajado (Singapur), con 5,3 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes–, sino que además son víctimas de una suerte de trámite. Como ocurre con los precios, que no es tanto que los productos cuestan más, sino que el dinero vale menos, la sensación que se nos va imponiendo es que te pueden matar como si nuestras vidas no valieran nada. Y creo que no hay una degradación más abominable para una sociedad organizada que el que la vida humana vaya perdiendo valor, que se devalúe.