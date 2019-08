La política del tipo de cambio

OJF y Asociados, en base a Census Bureau de EE.UU, Indec y estimaciones propias Crédito: OJF y Asociados, en base a Census Bureau de EE.UU, Indec y estimaciones propias

El tipo de cambio saltó de un valor de 46 $/u$s el viernes 9 de agosto, antes de las PASO, a un valor de 62 $/u$s entre lunes y martes posterior a las mismas, con un incremento de alrededor de 35 %, en ese tiempo casi inmediato. Posteriormente este número se aplacó en alguna medida al compás de la comunicación del presidente Mauricio Macri con Alberto Fernández, pues este último dijo que el tipo de cambio en "ese nivel" (58,12 $/u$s) era aceptable.

¿A qué nivel tendría que ir el tipo de cambio? De acuerdo a la Paridad Teórica de Equilibrio, nivel que es el que permite mantener conceptualmente el Balance de Pagos en equilibrio, el nivel de agosto de 2019, incluyendo en este precio la nueva inflación por la devaluación y otras medidas que se han adoptado, arrojaría un valor, según el cuadro de 58 $/u$s, por lo que el valor efectivo del tipo de cambio es mayor que el precio que se registró como PTE. En julio de 2019, el tipo de cambio de PTE daba 56 $/u$s, cuando el valor efectivo era de 42,5 $/u$s.

Era evidente que el Gobierno, por la alta disponibilidad de dólares de la cosecha gruesa, había atrasado el tipo de cambio en los últimos 3 meses de junio, julio y agosto de 2019, arrojando un valor negativo del mismo respecto de la PTE de alrededor de 25 %, sin contar con la nueva inflación que ahora resulta, neta de las medidas de devaluación, y contando con la eliminación del IVA a 14 productos básicos, además del congelamiento del incremento de los precios de los combustibles y de otras medidas compensatorias.

Pero en los próximos meses va a existir un grado de inflación alto, que puede calcularse alrededor del 5 % mensual y después irá disminuyendo, hasta 3% mensual. Esto significa que para diciembre de 2019, el tipo de cambio "sin atraso", o PTE, debería estar en los 65 $/u$s, que es un valor muy compatible con los actuales niveles cambiarios y esto después del escenario acordado entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Esto significa que tendrá que crecer algo con la inflación interna, pero no debería superar ese valor a fin de año.

¿Qué es la PTE, la paridad teórica de equilibrio? Sería como un "precio de lista" de la venta de un producto que, según el momento de la oferta, uno debería ir siguiendo para no encontrarse con problemas del "balance" al cabo de un tiempo. Esto quiere decir que, si hay muchos vencimientos de deuda pública para 2020 y 2021, esto significa que el tipo de cambio podría superar a la PTE en algún momento, hasta que eventualmente se reordenen en el tiempo más adelante. También puede significar, como ocurrió en los últimos meses, que hubo una sobreoferta de dólares del sector agrícola por la cosecha gruesa de maíz y soja tan grande que hicieron retrasar el valor de venta efectivo del cambio sobre el "precio de lista" o PTE. El año base para hacer los cálculos de la PTE es 2007, aunque también pueden coincidir otros años, como 1970.

Es muy alta la incertidumbre eleccionaria actual, ya que en las primarias Alberto Fernández-Cristina Kirchner obtuvieron el 47 % de los votos, aunque es solo para la interna, no para elegir candidatos, pues las elecciones para transferir mandato serán el 27 de octubre, con lo cual hoy la incertidumbre maneja el precio, pero hasta ciertos límites.

Resumiendo: ¿qué es entonces la PTE, paridad teórica de equilibrio? Es el resultado del tipo de cambio que resultaría en "una balanza de pesas" que tenga dos platos, en uno de los cuales ponemos el peso de nuestra inflación (55 % anual) y en el otro la inflación de EE.UU. (2 % anual). Es evidente que, con esos precios tan distintos, la balanza se desequilibraría y el que maneja la balanza no tendría más remedio que agregar una "pesa" de la PTE de 53 % para mantener la balanza en equilibrio. Esto lo sabe cualquier vendedor de productos para el hogar, como podría ser un verdulero. Este ejemplo lo hacemos extensivo a la balanza de pagos y así obtenemos la PTE teórica o "precio de lista entre el peso y el dólar". Es un valor teórico que nos da 58 $/u$s para agosto de 2019, que es solo indicativo del precio efectivo que nos va a salir el dólar, pero es una guía adecuada para el largo plazo, para no perder el equilibrio del balance de pagos a lo largo del tiempo.

Ahora bien, el precio del dólar, re-expresado en moneda actual, podría ser algo más alto si faltan divisas, como fue en 2003, que llegó a 70 $/u$s de agosto de 2019 o algo más alto inclusive. O podría ser menor que ese valor de lista o PTE, como ocurrió después de esa fecha, cuando también incluyó finalmente en un atraso cambiario combinado además con frenada de precios de los servicios públicos y altos derechos de exportación para el agro, que cambian, de alguna manera, el valor monetario del tipo de cambio.

Conclusión: de acuerdo al tipo de cambio que tendríamos que tener, o paridad teórica de equilibrio (PTE) o "lista de precio teórica de venta del dólar", el tipo de cambio efectivo ahora está en un nivel adecuado, salvo que ocurra algún nuevo cambio, que, por el momento, no se lo ve como inmediato. Recordemos que esa paridad va a ir creciendo hasta al menos 65 $/u$s para diciembre de 2019.