Me llama la atención cómo evitamos prolijamente las soluciones evidentes. Es cierto que en la Argentina, gracias a Dios, no tenemos un movimiento antivacunas robusto. Pero, de todos modos, seguimos hablando de inmunización, de primeras y segundas dosis, del período entre ambas, de la combinación de marcas, y, sin embargo (hasta donde he visto y oído), nadie explicó todavía cómo funcionan las vacunas. Los pobres epidemiólogos, colocados en el pedestal del que tiene todas las respuestas (tip: nadie las tiene) intentan a veces echar luz sobre este punto, pero casi siempre queda en agua de borrajas. Seguimos así debatiendo desde la ignorancia.

Las vacunas se llaman así por las vacas. Edward Jenner, cuando ya casi se terminaba el siglo XVIII, demostró que si se infectaba a una persona con una forma leve de la viruela, epidémica en las vacas, quedaba inmunizada contra la viruela humana, que por entonces hacía estragos y sembraba el terror. Así que, días más, días menos, se están cumpliendo 225 años del descubrimiento de la primera vacuna. Y todavía no tenemos muy claro cómo funcionan y por qué constituyen uno de los dos o tres mayores avances en la historia de la civilización. Nos deben esa explicación. No debe ser tan difícil.