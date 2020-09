La república necesita una Justicia independiente

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 00:05

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado tras sostenido suspenso, pero por el momento ha sido salomónica, es decir, hizo lugar al per saltum presentado por los jueces Bruglia y Bertuzzi, pero no les dijo "tienen razón", sino que ordenó al Consejo de la Magistratura que no cubra los cargos que según el oficialismo quedaron vacantes por el rechazo del acuerdo senatorial perpetrado inconstitucionalmente por la Cámara alta; ordenó el traslado de la acción al Consejo de la Magistratura para que exponga su postura, y pidió a la Cámara Federal que le remita el otro expediente iniciado por aquellos jueces con el objetivo de llegar a la Corte por la vía habitual.

La Corte no tenía margen para rechazar este per saltum, por la llamada "teoría de los actos propios". Es decir, si en la acordada Nº 7, de 2018, había sostenido que el traslado de los jueces dentro de la Justicia Federal no requería el acuerdo del Senado (la Constitución Nacional no hace referencia a esta cuestión), no tenía margen ahora para rechazar el recurso por salto de instancia, que solo es susceptible de ser presentado cuando precisamente existe gravedad institucional.

¿Qué mayor gravedad institucional existe que la generada por la locomotora antirrepublicana que preside el Senado, al impulsar la intervención de ese órgano, cuando la Corte había sostenido que no correspondía?

Sin embargo, aunque aún los jueces recurrentes no puedan cantar victoria, el máximo tribunal sigue sin margen para negarles la razón cuando reciba el expediente de la Cámara Federal y cuando el Consejo de la Magistratura argumente exactamente lo contrario de lo sostenido por la Corte en su acordada del año 2018.

La Corte aún no convalidó la permanencia de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, pero si es consecuente con sus propios criterios deberá hacerlo a la brevedad, y allí también deberá invalidar la incorrecta participación del Senado cuando rechazó sus pliegos.

La república necesita una Justicia independiente, y también un presidente que se abstenga de opinar sobre las decisiones judiciales, no solamente porque es presidente, sino porque además debería evitar, como abogado, incurrir públicamente en errores jurídicos graves: alguno de sus alumnos podría estar escuchándolo.

Abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UBA

