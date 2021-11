La risa en común

El otro día en el chat de WhatsApp que tengo con mis amigas (las del colegio, las de la vida) ocurrió algo que no suele pasarnos: nos matamos de la risa. No se da seguido no por una cuestión de la risa en sí, aunque es cierto que en estos meses de pandemia cuesta más terminar en carcajada, sino porque el formato (escrito) no es el más adecuado. La risa tiene algo de contagiosa. Algo del aire. Mejor oírla en vivo para envalentonarnos. Y sin embargo ese día no hizo falta. Nos imaginamos todas riendo juntas en algunos de los lugares que suelen ser sedes de nuestros encuentros, quizá la casa de la madre de dos de ellas, hermanas, donde nos emborrachamos por primera vez, fumamos por primera vez y nos vimos en este último tiempo, al aire libre.

Nos reímos mucho y por un buen rato porque lo que pasó fue algo muy claro y muy lindo: no entendemos nada de las redes sociales, de las modas en las redes sociales, de lo que importa allí. Y no es una cuestión generacional. Bien podríamos ser influenciadoras. Lo nuestro es otra cosa. A veces pienso que con mis amigas nos quedamos en el medio de todo, en cada etapa, y que cuando tuvimos que elegir optamos por quedarnos más cerca de los modos que se estaban yendo. No pudimos avanzar hacia lo nuevo. Entre lo que está por venir y lo que ya no sirve, para nosotras, mejor lo que desaparece, por convicción. Somos unas románticas. Por eso quisimos que nuestros primeros besos fueran con esas personas a las que queríamos besar y no solamente por besar a alguien, para probar las cosas. Nosotras tuvimos ganas de todo pero hicimos poco. Por eso también creo que nos reímos mucho. Porque quisiéramos entender lo que pasa en Instagram pero no.

Por ejemplo, no entendemos la nueva tendencia de videos en que gente baila con la sonrisa pegada al rostro como por una piña, al ritmo de una canción de Tini o de Mau y Ricky, hace un punteo al aire y explica cómo resolver los problemas. Un caso: el chico no habla, muestra los dientes, se mueve poquito y en la pantalla unas letras preguntan: “¿No sabés por qué se mueren tus plantas?”. Después aparecen tres razones, escritas (les falta luz, les sobre luz, quieren más agua), el chico sigue bailando y listo. Uno más: en primer plano una chica, la boca pintada con brillo, sacude apenas los hombros mientras suena una canción pop de Evaluna Montaner y señala con el dedo la parte superior de la pantalla: de inmediato aparece la frase “¿Querés aumentar tu autoestima? Seguí estos pasos” y tras ello, ella se sigue moviendo y explica, con el índice, lo que hay que hacer: 1 respirá profundo, 2 armá un diario del amor propio, 3 dejate llevar por la experiencia, 4 abrazate fuerte.

Por eso nos morimos de la risa el otro día. Porque no comprendemos las razones por las que alguien podría buscar ayuda en una red social. Y porque nos incomoda esta nueva obligación a la felicidad que a veces, nosotras, vemos por todas partes, en lugares como estos, donde el grito que no se oye grita “¡no se puede estar mal!”. Una de mis amigas, la que tiene unos ojos azules que solo ella pudo conseguir, explicó bien lo que sentimos al escribir en el chat: “Parece que todo se resuelve con voluntad y buena vibra. Otro mandato más. Mirá uno de estos videos y sé feliz”. Y así cada una en su casa siguió riendo. Sin embargo al repasarlo pienso que ocurrió algo más: en esa carcajada nos liberamos, nosotras, las amigas que nunca fueron hacia adelante porque había tantos pasos a seguir primero; nosotras, en el pasado las correctas, las que jamás dejaríamos que un extraño nos diga qué es lo que hay que hacer porque con los extraños no se habla; nosotras, muy amigas, las que queremos entrar en el presente pero aún no entendimos cómo sacarnos de encima todo eso que nos dejaron.