La silenciosa inmensidad

Hoy sé que de esos mundos remotos me estremece sobre todo el silencio. Pero pasaron muchos años antes de que lo advirtiera. Ocurrió, de forma inesperada, el domingo último.

Prometían ser jornadas astronómicamente interesantes, con el eclipse del lunes 14 y la conjunción de Júpiter y Saturno, que alcanzaría su máximo exactamente una semana después. Es decir, otro lunes. Los telescopios no se aprestan en cinco minutos, y mucho menos el nuestro, un enorme reflector newtoniano de 1200 milímetros con montura ecuatorial (del tipo alemán, que es la más usual). Los astros no saben de estas cosas, ni les preocupan, pero el lunes 21 teníamos compromisos de todos los colores, así que decidimos adelantarnos y dedicarles el crepúsculo del domingo 20 a la observación y sus preparativos.

Unos días antes, el miércoles 16, se produjo un bellísimo cortejo compuesto por Saturno, Júpiter y la Luna apenas creciente. Atareado, como de costumbre, intenté sacar unas fotos rápidas, pero no hubo caso. Es un hecho, las agendas apretadas no se llevan bien con los asuntos celestes. Pero me prometí no pasar por alto el espectáculo del lunes siguiente. Al final, como adelanté, preferimos hacerlo el domingo; hicimos bien, incluso cuando también ese día fue ajetreado. Por ejemplo, y sin entrar en detalles, solo que el telescopio se adapte a la temperatura y la humedad en el exterior lleva un buen rato.

La ventana para la observación iba a ser, además, muy estrecha. Lo fantástico de esta conjunción fue que se produjo durante la noche; por eso fue posible verla. Pero los dos mundos más grandes del sistema solar podrían observarse juntos solo después del crepúsculo y cuando estuvieran muy cerca del horizonte. Iban a ocultarse a eso de las diez de la noche, pero como el horizonte queda detrás de árboles y casas y el sol se pone estos días después de las 20, había que moverse.

Alinear una montura ecuatorial no es tarea sencilla y lleva un buen rato, incluso si estás habituado. Sin esa alineación, la computadora no puede contrarrestar los movimientos de la Tierra para mantener los astros estáticos en el ocular. Dadas las circunstancias, luego de trasladar el pesado equipo a la terraza y con el reloj cerca de las ocho de la noche, decidí que no estábamos para lujos. Por lo tanto, me limité a balancear el tubo en los dos ejes de la montura y busqué un punto de referencia. No sonará muy poético, pero la gruesa chimenea de la parrilla vino en mi ayuda. Los dos planetas empezaban a hacerse visibles justo a la izquierda del tubo negro, a medida que caía la noche. Ahora nos quedaba tal vez una hora. O menos. Así que solté los frenos de ambos ejes, ubiqué el borde borroso de la chimenea en el ocular y fui buscando los dos planetas a mano. Hasta que aparecieron.

Esa visión me cortó el aliento. Saturno estaba ahí, con sus inconfundibles anillos y con la mayor de sus lunas, Titán, flotando alejada. Al lado, el coloso joviano, cuyo brillo cegador, reflejo del Sol, apenas permitía notar sus perpetuas tormentas. Los veía juntos por primera vez en mi vida, y fue un instante hipnótico y profundamente conmovedor. Cuando cedió un poco la emoción, que siempre nubla los ojos o los confunde, noté algo más. Alineadas a la altura del ecuador de Júpiter, cuatro de sus lunas formaban una hilera perfecta y rutilante: Europa e Ío, de un lado, y Ganímedes y Calisto, del otro. En una inesperada conjunción dentro de la conjunción, una estrella insomne y casi tan brillante como Calisto completaba el séquito, justo al lado de Ganímedes.

Cambié el ocular por uno más potente. Ahora la vista era sobrecogedora. De esas que se presencian solo una vez en la vida. Me costaba pensar, y, tal vez por eso, me di cuenta de la inconcebible soledad de los abismos que nos rodean. De la absoluta indiferencia de esos mundos remotos. Y de su inmensidad silenciosa, melancólica e impasible.

