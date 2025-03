La tribu de los hombres casi descalzos

Balenciaga lo hizo de nuevo. En estos días la casa de moda española presenta su zapato The Zero, un calzado minimalista que consiste en una pieza de goma con un ajuste en el talón y otro en el dedo gordo del pie. Lo polémico es su precio: 700 euros.

Este calzado “barefoot” (y aquí no hay miedo al oxímoron: se trata de un calzado descalzo) trata de imitar la sencillez del calzado prehistórico. La ética del descalzismo predica la necesidad de recuperar la sencillez y la suela plana que la humanidad utiliza desde milenios. New Balance y Nike también tentaron suerte, aunque algunos podólogos alertan que este tipo de zapato es bueno para el campo pero no para circular por el suelo de la ciudad.

Pero Balenciaga ha logrado que se pague más de 700 dólares por andar casi en patas. Una operación alquímica casi perfecta, cercana al grado cero de la indumentaria: vender más caro una cosa con menos existencia. Quizás algún día -como le sucedió al rey de un cuento- alguien nos venda un traje invisible.

Una pulsera hecha con un rollo de cinta adhesiva por tres mil dólares. Vestidos hechos con bolsas de basura. Balenciaga debe tener una oficina de proyectos estrambóticos y caros en los que, lo que verdaderamente se vende, es el escándalo.

