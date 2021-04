La UCR, otra grieta entre Cristina y Alberto

El kirchnerismo acaba de confirmarle a los intendentes peronistas del conurbano que no será sencillo obtener con un fallo judicial lo que les prohíbe la ley 14.836: ser habilitados a una nueva reelección en sus cargos en 2023. Una ilusión con la que volvieron a fantasear en las últimas semanas, pero que quedó diluida anteayer por una decisión de Alejo Ramos Padilla. El juez Federal N°1 de La Plata desestimó el pedido de Gustavo Posse para que desconozca a Maximiliano Abad como nuevo titular de la UCR bonaerense. Aunque tiene competencia electoral, Ramos Padilla no se expidió sobre la reelección. Pero sí lo hizo sobre un tema en apariencias accesorio que sin embargo es muy trascendente. Rechazó que la Justicia deba intervenir para mediar en un supuesto conflicto entre distintas corrientes si antes no se recurre a las instancias de apelación habilitadas por los partidos políticos. La UCR, en este caso. Fue la razón para rechazar la inhabilitación del recuento oficial de votos e intervenir la Junta Electoral que no había sido impugnada antes de las elecciones internas donde Abad derrotó a Posse.

Esa sentencia es una mala noticia para los intendentes del PJ. Les anula una vía para expresar el malestar por el ascenso de Máximo Kirchner a la presidencia del peronismo bonaerense, si es que pensaban hacerlo. Pero además les complica la estrategia de restablecer el acuerdo de gobernabilidad entre la UCR y el PJ que rigió en la provincia de Buenos Aires desde la década del 90 y hasta la aparición de Cambiemos.

Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) Julio Zamora (Tigre), Fernando Moreira (San Martín), Mariel Fernández (Moreno), Mario Ishii (José C. Paz) y Mariano Cascallares (Almirante Brown) colaboraron para que el intendente de San Isidro venza al jefe de los diputados de Juntos por el Cambio en la Legislatura provincial. Varios de ellos se lo adelantaron a Abad antes de la competencia. Esa asistencia implicaba una supuesta contraprestación en el Departamento Judicial de San Martín si Posse ganaba. Más precisamente, en el fuero contencioso administrativo, donde se atribuye notable influencia a Walter Carusso, estrecho colaborador de Posse. Igual que su jefe político, Carusso está unido a los jefes comunales peronistas por la misma necesidad. La ley que limita a una sola la posibilidad de ser reelecto lo dejará fuera de la Legislatura en 2023. Es diputado provincial desde 2015. En apariencias el convenio entre ellos incluía además la expectativa de un pronunciamiento de la UCR a favor de suspender los efectos de esa norma.

Poner en discusión una de las iniciativas de la gestión de gobierno de María Eugenia Vidal hubiese equivalido a una crisis en la coalición opositora. En la creencia de los intendentes, exponer a Juntos por el Cambio al riesgo de una fractura les facilitaría el acta de nacimiento del albertismo sin Alberto Fernández, que el kirchnerismo se resiste a extender en el Frente de Todos. La alianza de Sergio Massa con Máximo Kirchner juega un papel central en esa negativa.

Posse adjudica el origen de la ley 14.836 al interés de Massa por desplazar a Zamora de la intendencia en Tigre. Puede ser una sublimación. En su entorno creen que es un instrumento en su contra, destinado a mejorar las probabilidades de Marcela Durrieu para ser elegida intendente de San Isidro. Durrieu es la madre de Malena Galmarini, esposa de Massa y aspirante a suceder a Zamora. Algo similar a lo que ocurre con el proyecto de Pablo Yedlin para suspender las PASO.

La oposición sospecha que el vocero de Juan Manzur en el Congreso es la pantalla que utiliza el presidente de la Cámara de Diputados para que la oposición negocie con Máximo Kirchner una postergación de un mes a las primarias y las elecciones generales. Un asunto que parecía encaminado hacia una solución de consenso hasta la intervención de Santiago Cafiero. Si las PASO tienen lugar en septiembre, el clima y el avance del plan de vacunación permitirían a Juntos por el Cambio una mejor afluencia de sus votantes. La mayoría pertenecientes a grupos etarios de riesgo.

El jefe del Gabinete se apresuró en comunicar un acuerdo que se discutía en el Congreso tras la reunión que mantuvo en Casa Rosada con Cristian Ritondo y Jorge Macri por el programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (Preimba.) Es probable que esas tratativas involucionen por su desliz. Incluso podría quedar en el limbo la reunión agendada por Massa para el 7 de abril con Wado de Pedro y los jefes de los bloques opositores que reclaman al ministro del Interior certezas sobre el calendario electoral.

Si se realiza, Ritondo llegará en una posición incómoda. El jefe de la bancada de Pro tendrá un día antes el primer encuentro presencial de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Otro mérito de Cafiero, es candidato a liderar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Algo que dependerá de las condiciones en que llegue al 22 de junio, cuando vence el plazo para inscribir postulantes.

Pero también de la forma en que lo haga su grupo de referencia. Los intendentes que respaldaron a Posse. Los mismos que se entusiasmaron el pasado 3 de noviembre en Avellaneda, cuando Alberto Fernández los alentó a intentar una nueva reelección. Un espejismo que cobró víctimas impensadas. Como el anfitrión en ese acto, Jorge Ferraresi. Pidió licencia para fortalecer ese proyecto desde el ministerio de Vivienda y dejó en el cargo a su jefe de Gabinete, Alejo Chornobroff.

La Cámpora acogió tan rápido a su sucesor que precipitó la renuncia de Magdalena Sierra a su banca de diputada nacional. En febrero la esposa de Ferraresi inició la vigilia sobre Chornobroff ocupando su antiguo cargo. Martín Lousteau también enfrenta una perspectiva difícil. La victoria de Abad desafía su precandidatura presidencial. En especial por el paso intermedio que aspira a concretar. Convertirse en titular del comité nacional de la UCR. Una aspiración compartida con Gerardo Morales y Alfredo Cornejo. Los dos respaldaron a Abad en la elección interna.

Si hubiese acuerdo entre ellos, el gobernador de Jujuy podría presidir el radicalismo y el diputado nacional ser el jefe de los senadores radicales, si accede a una banca por Mendoza. Sustituiría entonces a Luis Naidenoff, acosado por el denominado “grupo de los Cinco” que lidera Lousteau: Gladys González, Guadalupe Tagliaferri, Pamela Verasay y Esteban Bullrich, que impulsaron la abstención para no votar el pliego del exabogado de Cristina, Roberto Boico, designado juez de la Cámara Federal porteña.

Esa decisión no fue acatada por los senadores radicales. Votaron en contra. ¿Una venganza de Naidenoff? Su sostén político es Morales. En cualquier caso, una sorpresa para Lousteau. Lo mismo que para los intendentes del PJ fue el fallo de Ramos Padilla contra Posse. Su afinidad con el oficialismo es similar a la de Boico. Ese espacio comienza a aludir al acto de Las Flores que encabezó Cristina como un hecho fundacional.

Tal vez el primero de aquí a las elecciones. Después de ellas el kirchnerismo prevé un desembarco en el gabinete nacional. El momento en que la vicepresidenta insistiría en un acuerdo global con la oposición. No solo por la refinanciación de la deuda. Podría incluir a la provincia de Buenos Aires. Es lo que convierte al futuro de la UCR en otra grieta entre el Presidente y Cristina.