La universidad, en tiempos de cambios

El Covid19 profundizó la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que ya eran características de este tiempo en donde, frecuentemente, ya no responde lo que siempre había funcionado. La universidad se encuentra con un nuevo paradigma donde, (como afirma el principio de learnability), parece que más importante que lo que uno sabe y conoce es lo que es capaz de aprender.

Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más complicado que aprender. El problema no es lo desconocido, sino aquello que aprendimos, pero no puede ser aplicado como solución a los nuevos y acuciantes escenarios que enfrentamos. Si, como expresa el principio de learnability, ya no es tan importante todo lo que uno sabe: ¿cuáles son los conocimientos para abordar un mundo tan dinámico y cambiante como este? Si tampoco es tan necesaria la experiencia: ¿cuáles son las habilidades requeridas para responder a este provocador entorno? y ¿cuál puede ser el aporte de la universidad? Comparto algunas ideas para resignificar la propuesta universitaria mientras atravesamos esta “segunda ola de la pandemia”.

*Pasar de la reproducción a la creativación (creatividad+innovación). Históricamente la universidad se ocupó de la “transferencia” del conocimiento adquirido hasta el momento. Ahora el acento no estaría puesto en los contenidos y el conocimiento (superabundante y literalmente al alcance de las manos de cualquiera que tenga un teléfono inteligente), sino en la gestión creativa de ese conocimiento. Convertir un profesor reproductor en un profesional investigador, creativo e innovador y con capacidad de transformar la realidad es, no solo el primero, sino el más importante de los desafíos que enfrenta la transformación.

* Reformular profundamente la propuesta académica hacia un currículum por competencias. Si el foco de la actividad universitaria estuviera en la gestión creativa del conocimiento, ¿cuáles son las competencias necesarias que deben priorizarse a partir de ahora? Una nueva propuesta académica hacia un currículum por competencias supone promover en los estudiantes lo que se denominó como “Teoría de las 5C”: Conciencia, Criticidad, Creativación, Comunicación y Colaboración.

* Incorporar protagónicamente nuevas tecnologías. Sentimos frecuentemente que la tecnología genera pérdida de trabajos y acelera cambios que perjudican al hombre, en lugar de reconocer la incapacidad para mejorar nuestras instituciones, adaptarlas a los tiempos y poner los avances que ofrece la ciencia al servicio de la humanidad. Podemos ignorarlas, minimizar su efecto y aun resistir para que todo siga siendo como hasta ahora, o podemos intentar inventar nuevas estructuras que sean movidas por estos revolucionarios inventos para que la gente esté más conectada, conozca nuevas oportunidades y siga construyendo un mundo más inclusivo.

Pensando en la universidad de cara al futuro conviene que nos preguntemos: en un mundo de vertiginosos cambios ¿tendrían que ser las carreras más cortas? Si la tecnología y particularmente la Inteligencia Artificial van a reemplazar muchos trabajos ¿tendrán vigencia las profesiones para las que hoy, con tanto esfuerzo, estamos formando a nuestros alumnos? Con las inmensas posibilidades que tiene la educación multimedial y digital (como quedó demostrado durante la pandemia) ¿Qué rol deberían tener las clases presenciales en el futuro inmediato?

Podemos suponer que todo volverá a ser como antes, o aprovechar las oportunidades de este tiempo de innovación para ayudar a construir un mundo más humano e inclusivo y no correr el riesgo de que otros lideren los cambios con otra finalidad.

Director de la maestría en Gestión de Nuevas Tecnologías (UCCuyo), rector fundador de la Universidad de San Isidro

Gustavo Mangisch