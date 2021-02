La verdad vista como antídoto

Vivimos gracias a una ilusión. Sin esa ilusión, el peso de la existencia sería insostenible. Tiene un nombre. La llamamos control. Estamos persuadidos de que entre nuestros actos y el mundo no media ningún agente invisible. Nada, salvo nuestra voluntad. Querer es poder, oímos desde niños, y cuanto más pequeños somos, más hondamente arraigan tales credos. Al final de nuestro día como adultos nos hemos comportado casi todo el tiempo de acuerdo con esas leyes que incorporamos en la infancia. Si uno mira con un poco más de atención de lo usual, descubre cuánto se parece nuestra familia a aquella en la que crecimos, y, con demasiada frecuencia, no controlamos, sino que reaccionamos. Eso que nos irrita o aquello que nos causa una felicidad tersa e inexplicable; las ideas, los principios, lo que está bien y lo que está mal; eso que, con justicia, denominamos valores y que hicimos nuestros cuando el mundo era diminuto, pero a la vez tan nuevo que nos parecía infinito.

En los hechos, el asunto es más complicado, porque al fundar una familia se combinan los aprendizajes, valores, hábitos, fantasmas y prejuicios de dos vidas, que se entrecruzan, que reverberan y crean armónicos que resuenan con ecos nuevos, a veces insólitos, imprevisibles y recién estrenados.

Al final, cada hogar, como los de los antiguos romanos, tiene un modesto templo para sus dioses familiares. Nadie escapa a esta regla de la vida, y si recorremos una morada con los ojos del detective –y no los del mero visitante–, advertimos cuáles son allí los lares.

En casa se les rendía culto al trabajo, los libros y la música. No teníamos un living, por lo tanto, pero sí una biblioteca y un tocadiscos. Aparte de los dormitorios, había cuartos en los que se estudiaba o se trabajaba. Y nada más. Cuando me independicé, todavía joven e inexperto, repliqué, sin advertirlo, convencido de que ejercía el control, una arquitectura idéntica. No hubo un living hasta que el destino quiso que mi tradición familiar se cruzara con la de otra persona, y en ese sincretismo (que ninguno de los dos pudo anticipar) se originó esta casa, que hicimos juntos y que refleja, de nuevo, un conjunto de valores y de intereses. No porque sí, en español, hogar es la primera acepción de la palabra lar.

La azarosa amalgama se extiende más allá de los pasillos poblados de libros y de cuadros, la elegante barra antigua y el jardín de aromáticas. Vienen de muy lejos esos ecos, a veces de más allá de los océanos, pero sentimos que se han vuelto nuestra segunda naturaleza. Creemos que creemos en lo que creemos. Nos duele lo que aprendimos a sufrir. Somos dichosos allí donde lo fuimos antes de que ser feliz fuera siquiera una meta. (¿Lo es?)

Vuelvo al control. Es una ilusión, pero funciona bastante bien. Además, la vida es demasiado complicada para hacernos estos planteos trasnochados. Hasta que pasa algo.

Hasta que chocamos de frente con uno de los desafíos más formidables y menos comprendidos de la civilización moderna: las adicciones.

La ilusión del control dictamina que se vence al tabaco, al alcohol o al juego –la lista es mucho más larga, por supuesto– por medio de la voluntad. No es así. Eso a lo que somos adictos promueve la producción de un neurotransmisor que el cerebro –ciego y puro– asocia con la supervivencia. Toda adicción es una forma de hambre. Por eso, el que intenta abandonarla tiene de pronto un montón de ideas creativas para posponer esa decisión. Le falta voluntad, sentenciamos. Pero esa persona es en realidad víctima de mecanismos neurológicos tan inapelables como imperceptibles.

Cuando renunciamos al control y descubrimos que somos títeres de la bioquímica, abrimos los ojos, nos indigna la mentira que toda adicción esconde (no es un hambre genuina, sino una estafa), y solo así empezamos a desandar el duro camino hacia la salida. Es la verdad la que nos hará libres. No el control.

Conforme a los criterios de Más información