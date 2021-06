La vida del lenguaje

Las afirmaciones que se hacen de manera precipitada tienen el defecto de que, por su misma precipitación, demandan después rectificaciones. Dije hace poco, apenas tres o cuatro meses, que las causas por las que un artista escribía sobre otro artista eran, simplificadas, tres: por admiración, por venganza o por encargo. Faltaba una causa más, que no excluye necesariamente las otras: para crear condiciones de recepción para la obra propia de quien escribe. Esto puede ocurrir aun con alguien que se admira, como hizo Robert Schumann cuando escribió sobre Chopin y Borges cuando escribió sobre Robert Louis Stevenson o Franz Kafka. Pasa lo mismo en el ensayo que Eduardo Stupía escribió sobre otro artista, Ignacio Valdez, y que publicó, en una edición con la imprescindible correspondencia visual, el sello Yoeditor. No conozco otra monografía semejante de Stupía. No conozco tampoco otro artista vivo que escriba como él.

No es que el arte de Valdez, nacido en 1978, deba necesariamente parecerse al de Stupía (el descubrimiento crítico de esa afinidad es una tarea de la que tendrá que ocuparse un tercero); más bien, el caso es que el arte de Valdez, que Stupía conoce hace un buen tiempo (acaso desde 2010, cuando curó en la Galería Chez Vautier la muestra Del piso al techo: una antología del dibujo contemporáneo) encontró una ocasión para desplegar su poderío teórico.

El dibujo lo es todo, ya desde el principio del ensayo, porque es también el principio (en el sentido del principio que tiene una matriz) de la poética de Valdez. Decía por eso Valdez en una entrevista de 2008: “Generalmente no tengo ganas de dibujar, es una disciplina que hago todos los días y la mayoría de las veces que empiezo preferiría hacer cualquier otra cosa. Y, cuando dibujo, siento cosas más tortuosas que de inspiración. Es un trabajo que apunta al desarrollo espiritual. Es una convicción…” Durante varios años. Valdez se dedicó a una representación obstinada de sí mismo (de sí mismo casi como otro, habría que agregar) en una serie de autorretratos de cuerpo entero (despunta aquí una anomalía) en lápiz sobre papel que deparan la vaga verosimilitud se un identikit. Un identikit puntillista. Punto y línea, se diría. Stupía define mejor que nadie esta conjunción: “Es un dibujo sensible, vibrante y a la vez perfectamente programático, establecido en esa delicada instancia donde el artista ejecuta la fidedigna conformación de su idea”. Lo fidedigno no es lo verosímil: es lo verdadero.

Más tarde, a instancias del libro Pintura Zen. Método y Arte del Sumi-E de María Eugenia Manrique, Valdez dio un vuelco orientalista, pero en realidad la cosa no era tanto el Zen sino lo que el artista quiso ver en el él: tal vez no tanto vacío como soltura, o bien, en palabras de Stupía, “eclosiones de virulencia semántica”.

Hablar del sentido, de su persecución, es hablar también de la verdad y de lo que puede decirse. Muy probablemente no sea casualidad que, cuando se refiere a los “cuerpos atomizados” que representa Valdez, Stupía predique de ellos que son “frágiles reliquias de un culto privado y personal resucitadas a la vida del lenguaje”. La vida del lenguaje no es la vida entera pero es la parte que nos permite comprender la otra parte de la vida que no es lenguaje. El artista y el crítico son solidarios (Valdez con Stupía y Stupía artista con Stupía crítico).

Stupía encuentra en el arte de Valdez una verdad que es propia de ese arte pero que admite una validez más general; la verdad que queda dicha. Es una lección que no conviene perder de vista: remontarse de la verdad de la parte a la verdad del todo.