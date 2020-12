Ladrón de plumas y cerezas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2020 • 11:32

Tiempo de cerezas, tiempo de rosas, pero también de pasión y tragedia. Durante dos meses, mayo y junio de 1950, disfruté el sabor y el color negro de las cerezas sin que nadie me pusiera límites Era un chico de casi nueve años, de vacaciones con sus padres en Italia. De aquellos dos meses, pasamos diez días en casa de un hermano de mi padre, mi tío Gino, al pie de una colina de Las Marcas. Dedicaba las mañanas y las tardes a robar frutas en la selva de Monte Polesco, que ocupaba una de las laderas de la suave colina vecina donde se alzaba, en la cima, una magnífica propiedad del siglo XVIII. Su dueña era la condesa viuda Laura di Spada Lavini.

De todas las frutas, prefiero las cerezas en su punto Las comía colgado de los árboles del salvaje bosque de los Spada, pero también las devoraba en puñados cuando me las servían en un bol frente a mi lugar en la mesa. En cuanto aparecían, a modo de postre, siempre había alguien que entonaba los dos primeros versos de una canción popular que parecía empezar y terminar en esos dos versos: Quando di maggio, le ciliege sono nere, con che piacere farei l'amore." (En mayo, cuando las cerezas son negras, con qué placer haría el amor). Muchos años más tarde, me enteré de que nadie cantaba la continuación delante de los chicos porque era una canción picaresca, llena de malicia sexual.

En los primeros tres días, descubrí y recorrí varios senderos del bosque, algunos de los cuales me permitían llegar a la villa clandestinamente y admirar lo que, para mí, era un palacio jamás visto. Las rejas pintadas de gris de la entrada principal estaban cubiertas de rosas rosadas. Gris y rosa, una combinación del siglo XVIII, pero también los colores emblema de Christian Dior, que había abierto su casa de alta costura en 1947. Para jugar, mee escondía detrás de árboles centenarios. Abundaban los robles, los cedros y hasta había dos o tres secuoyas.

Una tarde, me acerqué a la villa como nunca lo había hecho. Llegué a un ala del edificio donde las puertas ventana estaban abiertas. Alcancé a ver que era la biblioteca. Me quedé mirando, pero no me atreví a entrar. Cuando me giré tuve una sorpresa que me dejó atónito. Jamás había visto un ave tan grande y tan. lujosa: las plumas del pavo real eran de un azul rico en iridiscencias verdes, castañas y doradas. El plumaje era una especie de capa de piedras preciosas, cuyo tema obsesivo eran los ojos, los ocelos repetidos una y otra vez, mitad sueño maravilloso, mitad pesadilla. De pronto, el pavo desplegó la cola en abanico. Hice lo que hacían todos los chicos que visitaban Villa

Spada: me abalancé sobre el animal para arrancarle una pluma. El pavo se escapó, lo corrí, pero ocurrió algo inesperado. Casi como un defensor del fugitivo, un inmenso pavo real de plumaje perfectamente blanco se interpuso entre el desertor y yo. El ave me dejó fuera de combate con un gesto imperial: abrió su cola alucinada que estalló como un formidable fuego de artificio de nieve y diamantes. Los finos y firmes raquis de las largas plumas, su columna vertebral, eran la arquitectura de ese levísimo halo mágico del ave. Había varios pavos reales en el parque de Villa Spada, pero sólo dos eran blancos.

Décadas después, volví a ver pavos blancos. Sus colas no estaban erguidas. Esos pavos eran el tema de un cuadro pintado por Claude Monet en 1877, Les dindons (Los pavos reales), ahora en el Musée d'Orsay. La obra era deslumbrante, pero no podía ni empezar a compararse con "mis" dindons de Villa Spada.

Una sola vez, vi a la condesa Laura Spada. Era una mujer de más de setenta años, que parecía vestida como si todavía viviera en el siglo XIX. Llevaba un camafeo muy hermoso en el cuello, sostenido por una cinta negra. Sus campos, centenares de hectáreas, eran cultivados por campesinos: los mezzadri, que trabajaban la hacienda (il potere) y dividían en mitades (una para la condesa: otra, para ellos) el fruto de aquella labor. Las relaciones de los cultivadores y la condesa tenían a veces matices de una tradición feudal paternalista.

Un matrimonio de mezzadri invitó a la condesa Laura al almuerzo con que se celebraba la confirmación (cresima) de uno de los hijos de la pareja. Quizá porque mis padres vestían ropas de ciudad, los sentaron junto a la condesa. Ella se confió a esos dos extraños. Les dijo que toda esa comida le confirmaba lo que ella pensaba del reparto anual de las mitades: los campesinos no hacían bien las cuentas, o quizá las hacían demasiado bien, a favor de ellos: "Por eso, cuando vengo a una de estos festejos, no paro de comer. Trato de resarcirme."

En aquellos días de 1950, todavía me faltaba ver un hecho histórico, la última huella de un mundo casi perimido, y enterarme del asesinato que tuvo como escenario Villa Spada. Continuará

