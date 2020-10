Languidecer o explotar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 21:59

La semana ha sido rica en temas políticos y económicos. Estamos acostumbrados a noticias que en otros países conmoverían la opinión pública. No está claro si la economía seguirá languideciendo o se aproxima alguna explosión.

Gran parte del país sigue sin sus actividades: están cerradas escuelas, muchos comercios, turismo y gastronomía, y sigue la lista. Hay menor actividad pero hay más oferta de pesos y no sorprende que los precios suban, entre ellos el del dólar. Modificar cada quince días las regulaciones crea pánico en lugar de calmar al mercado. Vender bonos a tasas más altas que la de los bonos que reestructuramos por impagables y utilizar fondos de larguísimo plazo que tiene ANSES para una medida de corto plazo como "calmar" el dólar es sorprendente. Son medidas que por definición solo pueden tener efecto en el corto plazo y por lo tanto serán necesarios nuevos cambios. Todo esto con un presupuesto -ya obsoleto- que aspiraba a 4,5% de déficit, augurando una gran emisión en el 2021.

Vender bonos a tasas más altas que la de los bonos que reestructuramos por impagables y utilizar fondos de larguísimo plazo que tiene ANSES para una medida de corto plazo como "calmar" el dólar es sorprendente

Destaco que la gran noticia política de la semana, la carta que escribiera Cristina Fernández, contiene muchos elementos económicos. Tomo uno de ellos y cito: "Como dice Máximo y conté en Sinceramente: "¿Y vos qué creías? ¿Qué lo de las AFJP, las retenciones, YPF, paritarias libres y juicios de lesa humanidad eran gratis?". ¡Claro que no lo es! Justamente, absorber los ahorros de los argentinos -que fueron parte del origen de la deuda de los ´90 para tener una contundente solución al tema previsional-, asfixiar a quienes producen y exportan y pueden generar divisas, expropiaciones varias, paritarias que no consideran las situaciones sectoriales ni productividad sino solo la inflación,juicios sin condena, etc.. no, no es gratis. Lo más relevante es que el costo lo pagamos entre todos y si esas decisiones tuvieran mérito, lo reciben solo algunos.

Otro punto que menciona la carta es que "en la Argentina el que decide es el Presidente". Debemos recordar que la división de poderes de nuestra Constitución dice otra cosa. Conste que las grandes líneas deberían ser del Congreso, y la Justicia está para dirimir conflictos, entre y contra particulares y especialmente evitar abusos dentro y desde el Estado.

También se mencionan los cuatro años anteriores que llevaron a un endeudamiento creciente, cierre de empresas, tarifazos, caídas reales en salarios, etc. Ese es el triste resultado, y el origen es gastar más que lo que se puede. Se menciona el bimonetarismo, cuando en realidad el Estado cercena toda posibilidad de ahorro, ahuyentando los capitales y jibariza el sistema financiero.

Si se basa el modelo de liderazgo en el conflicto, está implícito que la economía es un juego de suma cero: lo que tiene Juan se lo ha quitado a Pedro. Por el contrario, deberíamos intentar un modelo de crecimiento, donde lo que haga Juan no moleste a Pedro. Solo de esa manera Juan y Pedro estarán de acuerdo.

No sé si ese tipo de acuerdo entre Juan y Pedro es el mismo que propone Cristina. Solo observo que si los propios socios del Frente no están de acuerdo entre ellos, ¿por qué habrían de estarlo otros espacios políticos? La situación económica y sobre todo social exige un acuerdo. De lo contrario, la economía con suerte languidecerá o con mala suerte, explotará.

Si los propios socios del Frente no están de acuerdo entre ellos, ¿por qué habrían de estarlo otros espacios políticos?

Tengo el atrevimiento de sugerir un puntapié para lograr acuerdos: debemos definir prioridades de gasto y restringir las actividades del Estado a las que no obstruyan o afecten al sector privado. Esto tiene un efecto muy amplio: determina cuáles son las políticas de Estado, define quienes son responsables de qué, permite identificar quien paga por aquello en lo que sí gastemos. Ese el tipo de acuerdo que debemos buscar.

Economista - Universidad CEMA

Conforme a los criterios de Más información