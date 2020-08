Las buenas lecciones del Mago alemán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020 • 00:05

Nunca seguí la moda [...], nunca conocí la ambición de estar literariamente à la tête y a la orden del día, nunca pertenecí a una escuela o camarilla que estuviera en boga en ese instante". La frase de Thomas Mann está en alguna de las páginas de Sobre mí mismo (Edhasa), una selección de escritos bastante dispersos, la mayoría de ellos ocasionales, que se leen, realmente, como una autobiografía involuntaria.

No es claro que quien lea este libro conozca mejor a Mann (o el Mago, como se lo conocía) que si leyera La montaña mágica o Doktor Faustus, pero para cualquier devoto suyo promete satisfacer la curiosidad malsana de espiar la intimidad. Promete, pero no cumple, porque Mann siempre se guardó esa intimidad para sí. A cambio, se topará con definiciones, como la del principio, que a más de uno le convendría adoptar como disciplina. Ésta, por ejemplo: "Inspiración no es embriaguez. Inspiración es haber dormido bien, frescura, trabajo diario, salir a pasear, aire puro, poca gente, buenos libros, paz, paz..."