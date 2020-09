Las cosas buenas de la vida

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020

Según leímos este fin de semana en el suplemento Sábado, Copenhague, la hermosa capital de Dinamarca, acaba de sumar a sus múltiples encantos un singular museo dedicado no a la historia ni al arte, sino a... la felicidad. Son ocho salas que exhiben objetos presuntamente vinculados con ese inasible estado de los humanos que tanto perseguimos. La autora de la nota, Laura Ventura, menciona que en el último informe mundial sobre el tema países nórdicos como Finlandia, la propia Dinamarca, Islandia y Noruega se encuentran en el top five del ranking.

Al parecer, estos países poseen la fórmula para hacer felices a sus poblaciones. Si esta contiene otros ingredientes además de los necesarios para tener las necesidades básicas satisfechas, educación y salud para todos, en suma, el tan mentado "Estado de bienestar", es un misterio muy bien guardado, porque las controversias acerca de cómo alcanzar ese nirvana llevan miles de años y hasta ahora sus engranajes no resultan fáciles de desentrañar. Una señal de que la felicidad no es un bien que está al alcance de la mayoría de los mortales es que basta con entrar en una librería porteña para encontrarse con una abundante oferta de títulos sobre el tema. La psicología intenta averiguar en qué consiste, el Dalai Lama y el célebre biólogo molecular devenido "meditador", Matthieu Ricard, dan conferencias para ayudar a las personas a apresarla cuando se les presenta, se desarrolló un "Índice del Planeta Feliz" y hasta hay alguna app para medir qué tan felices o tristes estamos a lo largo del día. Todo para dilucidar cuáles son las claves que pueden mantenernos "flotando en el aire".

Varias charlas TEDx tratan sobre este tópico. En una de ellas, el psicólogo de Harvard, Dan Gilbert, autor de Stumbling on Happiness (Tropezando con la felicidad) da por tierra con varios de los preconceptos ampliamente difundidos sobre qué cosas nos hacen más felices. De acuerdo con este investigador, aunque resulte difícil de aceptar, hay estudios que muestran que individuos que ganan la lotería y que sufren un accidente, al año, no exhiben grandes diferencias en su escala de felicidad. "Las sensaciones que nos generan ganar o perder una elección, o una pareja romántica, pasar o no pasar una prueba en la universidad, recibir o no una promoción, tienen menos impacto, menos intensidad y menos duración de lo que tendemos a creer", asegura Gilbert.

Otro experimento muestra cómo nos afectan ciertos grandes traumas vitales. Y resulta que si pasamos por una de esas situaciones hace más de tres meses, no tiene mucha relevancia en nuestra felicidad. ¿Cómo puede ser? Según Gilbert, los humanos tenemos un "sistema inmune psicológico". Algo en nuestro inconsciente cambia nuestra visión del mundo para hacernos sentir mejor acerca de las cosas que no podemos cambiar. Así, personas que lo poseían todo y luego lo pierden pueden llegar a considerar que están mejor que antes. Gilbert hace una distinción entre la felicidad "natural" y la "sintética": la natural se da cuando obtenemos lo que queremos y la sintética es lo que experimentamos cuando no obtenemos lo que queríamos. "En nuestra sociedad creemos que esta última es de menor calidad -destaca-. Pero quiero sugerirles que la felicidad sintética es tan real y duradera como aquella con la que nos tropezamos cuando obtenemos exactamente lo que estábamos buscando".

Tal vez por eso, para nuestra sorpresa, estos meses que vivimos en aislamiento nos revelaron cuáles eran las cosas que realmente echamos de menos. Para los que mantenemos nuestro sustento, probablemente no sean los grandes logros profesionales o las adquisiciones de más bienes materiales, sino apenas gestos como un beso, un abrazo, las reuniones familiares, los encuentros con amigos o un paseo por las "librerías de usados". ¿Conformidad, resignación? Tal vez. pero ya ven lo que dice Dan Gilbert.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS