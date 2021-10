Las lecciones del final de la era Merkel

Si usted nunca vio un debate político televisado en Alemania, antes de leer esta crónica prenda su televisor, sintonice cualquier canal alemán y busque alguno. Le permitirá entender la diferencia entre ellos, los alemanes, y nosotros, los argentinos.

En la pantalla verá a tres o cuatro personas de diferentes partidos e ideologías, sentadas en torno de una mesa, con el cuerpo estático y las manos inmóviles, escuchando con atención y respeto al interlocutor sin interrumpirlo, que intervienen solo cuando el moderador les da la palabra, y sin nunca levantar la voz. Sobre todo, sin jamás “cruzar” a nadie, neologismo argentino que detesto con el alma porque no es más que un sinónimo vulgar del verbo “agredir”.

El ejercicio puede durar horas y ser soporífero. Pero lo que importa aquí es lo que dice de los principios que rigen una sociedad basada en el respeto del otro y de la pluralidad. Eso es la Alemania actual. Eso fueron estas últimas elecciones federales —las cuartas que tuve el privilegio de cubrir como enviada especial— que marcaron el fin de 16 años de gobierno demócrata-cristiano de Angela Merkel. Unos comicios cuyos electores —cambiando radicalmente de preferencia partidaria— acaban de decirle a su clase política que están dispuestos a hacer la “revolución” social, energética y climática que el país necesita, a condición de que sea con calma, serenidad y seriedad, al estilo “mutti”, como llaman todos a la canciller.

Y así será seguramente. Porque —aunque a los argentinos les parezca imposible—, Alemania se gobierna en coalición. Coalición que puede estar formada por conservadores y social-demócratas; social-demócratas, liberales y verdes o cualquier otra combinación, que pueden negociar durante meses, pero cuando llegan a un acuerdo de gobernanza lo respetan rigurosamente hasta el último día de los cuatro años de mandato.

Para un periodista latinoamericano, incluso para un europeo del sur, cubrir unas elecciones en Alemania es como trasladarse a otro planeta: serenidad antes y serenidad después; cortesía antes y cortesía después; respeto antes y respeto después. En Berlín, esa ciudad donde el ruido parece haber sido desterrado por ley, la calma y la moderación están omnipresentes no solo en los sectores más opulentos de la capital, lo mismo sucede en los suburbios, donde el desorden creativo de comunidades multiculturales no altera en nada el respeto de las reglas vigentes, necesarias a la convivencia.

La inmigración, justamente, es otro elemento esencial de comparación con América Latina y con el resto de Europa. Mientras en Francia, Italia o los países del este europeo los populismos tienen el viento en popa y las extremas derechas crecen agitando el fantasma de la “invasión” y la pérdida de identidad, Alemania está en vías de integrar con calma y serenidad 1,2 millones de refugiados que seis años después de llegar hablan el alemán y ocupan esos puestos de trabajo que los alemanes no quieren —en la industria, la restauración y los servicios públicos, en particular— y que podrían resolver a largo plazo el grave problema del déficit demográfico del país.

¿Y la extrema derecha? Pierde adhesión. ¿Y la extrema izquierda? Igual. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de aportar ninguna respuesta durante la pandemia de Covid-19. Los electores lo entendieron muy bien: “Gobernar no es criticar todo el tiempo a los otros y preocuparse únicamente por conservar el poder. Es estar exclusivamente a la escucha de la sociedad y darle las respuestas adecuadas”, me precisó un elector después de votar.

Eso fue justamente lo que hizo Angela Merkel durante 16 años: gobernar para “todos” los alemanes, de cualquier horizonte político, con frecuencia convirtiéndose en la mala de la película europea para responder a sus exigencias, como sucedió durante la crisis griega. Por eso también los alemanes prefirieron al líder social-demócrata Olaf Scholz. Porque, pragmático como la canciller, no dudó en modificar el rumbo de su rigor presupuestario al frente del ministerio de Finanzas y adoptar una política mucho más generosa durante la pandemia.

"Durante mi reportaje sobre “la generación Merkel”, quedé asombrada por la madurez política y el nivel de reflexión de los chicos de entre 15 y 17 años que entrevisté."

Para terminar esta somera comparación, hablemos de la educación. Con el 4,2% del PIB consagrado a ese sector (12.791 dólares por alumno), Alemania está en el promedio de los países de la OCDE. Se trata de una cantidad normal, si se tiene en cuenta que Argentina le consagraba en 2017 el 5,46% de su PIB, según el sitio The Global Economy. Esto quiere decir que, si solo se tratara de cifras, los alumnos de la escuela pública argentina deberían estar al nivel de Alemania o de Canadá.

Durante mi reportaje sobre “la generación Merkel”, quedé asombrada por la madurez política y el nivel de reflexión de los chicos de entre 15 y 17 años que entrevisté. A esa edad, los jóvenes alemanes, sin excepción, no solo hablan un excelente inglés y, muchos, una tercera lengua porque todo lo que sucede en el mundo les interesa. Sino que, antes de opinar, tuvieron que aprender a pensar, comparar, analizar, proponer y argumentar.

¿Por qué? Porque consciente de los efectos nefastos de la experiencia nazi, el Estado es garante de la ausencia absoluta de todo tipo de adoctrinamiento en la escuela alemana.

“De política se habla en casa”, resumió una adolescente durante la entrevista, con la misma calma de un líder partidario en un debate de televisión.